Hideo Kojima plant die Horror-Revolution – und es ist nicht "P.T."

Vor sechs Jahren erschien "P.T." für die PS4 und avancierte in kürzester Zeit zu der Horror-Sensation auf dem Spielemarkt. Wie wir alle wissen, wurde aus dem "Playable Teaser" nie ein richtiges Spiel – aber Mastermind Hideo Kojima liebäugelt immer noch damit, mal ein knallhartes Schocker-Game zu machen.

Hideo Kojima hat am 2. April einen Fellowship-Award der BAFTA bekommen. BAFTA steht für British Academy of Film and Television Arts. Sie ehrt herausragende kreative Leistungen, auch auf dem Gebiet der Videospiele. Die Fellowship-Auszeichnung ist die höchste Ehrung, die die BAFTA vergibt. Und bei der Gelegenheit hat sich Hideo Kojima ein weiteres Mal zu seinen Plänen geäußert, uns Gamer bis ins Mark zu schockieren – mit einem eigenen Horrorspiel.

"Ihr werdet Euch nicht nur in die Hose pinkeln!"

Rückblickend beschreibt Kojima "P.T." für die PlayStation 4 als Experiment, das sich heutzutage nicht einfach wiederholen lasse – immerhin wusste damals kein Mensch, dass Kojima hinter dem Schocker steckte und dass die Demo eine Art Blaupause für ein neues "Silent Hill"-Spiel war, das aber niemals erschienen ist. Ihn scheint der Grusel aber nicht loszulassen.

"Ich würde gerne eines Tages ein anderes Horrorspiel machen. Das auf eine revolutionäre Art Terror erzeugt, bei dem Du Dir nicht nur in die Hose pinkelst, sondern sie vollmachst. Ich habe schon Ideen im Kopf", so der "Metal Gear"-Mastermind. Und weiter: "Ich erschrecke mich selber sehr leicht, ich bin also überzeugt, dass ich etwas Gruseligeres erschaffen kann als vielleicht manch anderer."

Kehrt "Silent Hill" irgendwann zurück?

Das klingt vage, aber vorsichtig hoffnungsvoll – vielleicht zocken wir in ein paar Jahren ja das krasseste Horrorgame aller Zeiten, erschaffen von Hideo Kojima. Das wäre toll für Fans, zumal sich die Gerüchte, nach denen Konami und Sony gemeinsam an neuen "Silent Hill"-Spielen arbeiten, als falsch erwiesen haben.