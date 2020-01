Hideo Kojima will künftig auch kleinere Spiele machen

Hideo Kojima fühlt sich in seiner Rolle als Indie-Entwickler anscheinend wohl: In einem Interview deutete der Schöpfer von "Death Stranding" nun an, woran sein Studio als nächstes arbeitet. Seine kommenden Spiele sollen noch deutlich "seltsamer" werden als bisherige Projekte.

Im japanischen Spielemagazin Famitsu (via Dualshockers) ist im Februar ein 30-seitiges Special zum vierjährigen Jubiläum vom Entwicklerstudio Kojima Productions erschienen. Die Designer Yoji Shinkawa und Hideo Kojima sprechen im Interview über ihre gemeinsame Arbeit und über zukünftige Projekte: Geplant seien verschiedene Spiele, darunter ein "großes" Game. Kojima möchte auch kleinere Titel wie episodische und ausschließlich digital erhältliche Spiele entwickeln, während er an dem größeren Projekt arbeitet.

Mechs, Manga & Anime: Kojima hat viele Ideen

Der "Metal Gear"-Erfinder sei unsicher, ob er es schafft, mehrere Spiele gleichzeitig zu verwirklichen. Aber die Freiheit, mit seinem Indie-Studio selbst zu entscheiden, was er als nächstes angeht, scheint ihm zu gefallen.

Im Interview gibt er an, dass es in seinem nächsten Projekt mehr Mech-Roboter als in "Death Stranding" geben wird, damit Yoji Shinkawa sich verwirklichen kann. Shinkawas Designs haben die Reihen "Metal Gear" und "Zone of the Enders" bestimmt. Er ist mittlerweile leitender Art Director bei Kojima Productions.

"Death Stranding" war noch nicht seltsam genug

Kojima und Shinkawa bemerken in dem Artikel auch, dass sie "Death Stranding" im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung nicht "seltsam" finden. Es sei ihren vorigen Spielen in dieser Hinsicht sehr ähnlich und sie haben stattdessen das Gefühl, noch weitaus seltsamere Games machen zu müssen. Als nächstes Projekt möchten die beiden eventuell einen Manga oder einen Anime veröffentlichen – so ganz entschieden haben sie sich noch nicht.