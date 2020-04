Hinweise auf "Perfect Dark": Neuer Teil für Xbox Series X?

Seit 2018 kursieren Gerüchte, dass ein neuer "Perfect Dark"-Teil für die Xbox One kommen soll. Nun befeuern neue Details die Gerüchteküche. Ein ehemaliger Entwickler von The Initiative skizzierte kürzlich auf auf LinkedIn, woran er zuletzt arbeitete. Das Aufgabenfeld scheint geradezu perfekt zu "Perfekt Dark" zu passen.

Entdeckt wurde die Job-Beschreibung des Entwicklers vom Twitter-Nutzer Klobrille. Klobrille berichtete bereits 2018 darüber, dass ein neuer "Perfect Dark"-Teil in der Mache sein soll, der bisher aber noch nicht erschienen ist. Das ehemalige Aufgabengebiet eines Mitarbeiters von The Initiative, eines der vielen Entwicklerstudios von Microsoft, schürt nun neue Hoffnung.

Waffen, Gadgets und Kameras? Das kann nur "Perfect Dark" sein!

Konkret geht es um das LinkedIn-Profil von Christoper Ng, der von Juli 2019 bis Februar 2020 für The Initiative arbeitete. Sein Spezialgebiet ist die Programmierung in der Unreal Engine 4. Bei dem Entwickler kümmerte er sich um das Design und Scripten von verschiedenen Waffen, Gadgets und Kameraüberwachungssystemen für ein bisher unangekündigtes Projekt. Außerdem war er auch für die Erstellung von interaktiven Objekten wie Türen, zerstörbare Objekte, Gefahrenquellen, Schaltern und mehr verantwortlich.

Viele Gaming-Fans glauben, dass diese Beschreibung nur auf ein neues "Perfect Dark"-Spiel passen kann und sich ein neuer Teil für die Xbox Series X in Entwicklung befinden muss. Ob das wirklich so ist, ist jedoch fraglich.

Beschreibung passt eigentlich auf jedes Stealth-Game

Klar, die Dinge, an denen Ng arbeitete, passen ziemlich gut zu dem Stealth-Game "Perfect Dark". Waffen, Gadgets und Kameraüberwachung gibt es aber auch in vielen anderen Spielen, bei denen das Schleichen im Mittelpunkt steht. Dass The Initiative nicht an einem neuen "Metal Gear Solid" oder "Splinter Cell" arbeitet, ist klar. Es muss sich aber auch nicht zwangsläufig um einen neuen "Perfect Dark"-Teil handeln. Es könnte zum Beispiel auch eine komplett neue Spielreihe sein.

Es bleibt jedenfalls spannend, was für ein Spiel sich bei The Initiative in der Entwicklung befindet.