"Hitman 3" bekommt sieben DLCs über die Todsünden

"Hitman 3" startet in der nächsten Woche in die Saison der Todsünden. Entwickler IO Interactive spendiert dem Spiel sieben sündige DLCs. Jeder DLC dreht sich speziell um eine der Todsünden. Den Anfang macht das Kapitel Habsucht am 30. März.

Das Kapitel Habsucht (Greed) führt Agent 47 zurück nach Dubai, wo das Geld ja bekanntlich auf den Bäumen wächst. Wie Entwickler IO Interactive im aktuellen Blogpost erklärt, wird es in dem DLC auch neue Spielmechaniken geben, die Deine eigene Gier auf die Probe stellen werden. Wie diese Mechaniken aussehen, wurde allerdings noch nicht verraten.

Der Teufel trägt Gold

Weiterhin wird jedes Kapitel einen neuen Auftrag, einen Anzug sowie mindestens einen Gegenstand beinhalten – natürlich alles im Stil der jeweiligen Todsünde. Im Kapitel Habsucht erhältst Du den mit Gold besetzten Habgierigen Anzug (Rapacious Suit), die Gierige Kleine Münze (Greedy Little Coin) und den Gehstock des Teufels (The Devil's Cane).

fullscreen In Dubai zählen mit Gold besetzte Anzüge wahrscheinlich zur Alltagskleidung. Bild: © IO Interactive 2021

Zwischen den Veröffentlichungen der weiteren DLCs sollen jeweils vier bis sechs Wochen liegen. Nach dem Kapitel Habsucht sollen die restlichen sechs Kapitel über die Todsünden in folgender Reihenfolge erscheinen:

Hochmut

Faulheit

Wollust

Völlerei

Zorn

Neid

DLC-Kosten und gratis Inhalte

Wie IO Interactive im Blog verrät, wird jeder Todsünden-DLC für "Hitman 3" rund fünf Euro kosten. Wer sich alle DLCs in der Collection holt, zahlt rund 30 Euro und kann so fünf 5 Euro gegenüber Einzelkäufen sparen.

Während der Saison der Todsünden sollen aber auch weiterhin kostenlose Inhalte für "Hitman 3" erscheinen. Dazu zählen neue Eskalationen, Vorgestellte Aufträge und Schwer zu fassende Ziele. Außerdem soll es pünktlich zu Ostern eine Eiersuche in Berlin geben.