"Horizon Forbidden West" erscheint 2021 und lässt Aloy abtauchen

Guerrilla Games hat ein Video veröffentlicht, in dem Game Director Mathijs de Jonge neue Details zu "Horizon Forbidden West" verrät. Seinen Aussagen zufolge soll das Spiel erst 2021 erscheinen und ist damit kein Launch-Titel für die PS5. Aber das Warten soll sich lohnen, das Game werde eine atemberaubende Spielwelt bieten.

Wie de Jonge erklärt, ist die Spielwelt von "Horizon Forbidden West" noch ein wenig größer als beim Vorgänger und erstreckt sich von Utah bis zum Pazifischen Ozean. Die Power der PS5 habe es den Entwicklern ermöglicht, eine noch detailliertere und immersivere Welt zu kreieren, in der Ladebildschirme praktisch nicht existieren. Fast Travel zwischen weit entfernten Orten soll nahezu ohne Verzögerung möglich sein, so de Jonge.

Eine schöne Welt ...

Bei ihrer Reise durch die Welt von "Horizon Forbidden West" wird Aloy eine Vielzahl von Gebieten durchstreifen – darunter grüne Täler, riesige Wüsten und Ruinen voller Geheimnisse. Anders als im Vorgänger kann die Protagonisten nun auch Flüsse und Seen genauer erkunden und bis auf den Grund tauchen. In "Horizon Zero Dawn" konnte Aloy nur ein wenig an der Wasseroberfläche planschen.

... aber auch eine gefährliche

Die eindrucksvolle Welt von "Horizon Forbidden West" steckt allerdings voller Gefahren. Die krokodilartigen Snapmaws sind schon aus dem Vorgänger bekannt und nun auch im Wasser anzutreffen. Neu hinzugekommen sind der Shell-Snapper, eine Maschine, die einer Riesenschildkröte ähnelt, und der Sunwing, die Roboterversion eines Flugsauriers.

Mathijs de Jonge erklärt, dass Spieler die Maschinen genau beobachten und analysieren müssen, um ihre Schwachstellen herauszufinden. Die Maschinen sind aber nicht die einzige Gefahr. In "Horizon Forbidden West" gibt es nun auch weitere Stämme – einige friedfertig, andere feindselig. Die feindseligen Stämme haben gelernt, die Maschinen zu zähmen und sie im Kampf einzusetzen.

Der Tremor Tusk, ein Roboter-Mammut, soll schon in der Wildnis ein gefährlicher Gegner sein, erzählt der Game Director. Aber das sei noch gar nichts gegen die gezähmte Variante des Mammuts, die von den Stämmen mit Waffen und schwerer Panzerung ausgerüstet ist.