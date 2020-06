"Horizon Zero Dawn 2" bringt Robo-Mammuts auf die PS5

Aloy geht wieder auf die Jagd! Sony hat das Sequel zu "Horizon Zero Dawn" enthüllt. "Horizon Forbidden West" kommt für die PlayStation 5 – und statt Roboter scheint diesmal eine gefährliche Natur die Zukunft zu bedrohen. Auf gewaltige Maschinen-Wesen müssen wir aber natürlich nicht verzichten.

Die Präsentation von "Horizon Forbidden West" war eines der Highlights von Sonys mehr als einstündigem PS5-Stream am Donnerstagabend. Jägerin Aloy muss in dem Sequel erneut die Weltenretterin geben. In verschiedenen Regionen der postapokalyptischen USA – zu sehen sind etwa die Überreste von San Francisco – geht sie einer neuen Gefahr auf den Grund: seltsamen roten Ranken, die den Lebewesen auf der Erde offenbar gefährlich werden.

Tiere, Welt & mehr: Erste Screenshots aus "Horizon Forbidden West"

Highlight des Trailers sind wieder die Maschinen-Tiere, für die bereits "Horizon Zero Dawn" bekannt war. Unter anderem neu dabei: Flugsaurier, Warzenschweine, eine Riesenschildkröte und gewaltige Roboter-Mammuts, die einige Stämme in der Zukunft offenbar als Reittiere einsetzen.

©PlayStation 2020 fullscreen Aloy geht tauchen. ©PlayStation 2020 fullscreen Große Maschinen sind auch in Teil zwei wichtig. ©PlayStation 2020 fullscreen Die Aussicht: atemberaubend! ©PlayStation 2020 fullscreen Immer an Aloys Seite: ihr treuer Bogen. ©PlayStation 2020 fullscreen Neue Robo-Saurier bevölkern die Spielwelt. ©PlayStation 2020 fullscreen Die Reste der Golden Gate Bridge sind im Trailer gut zu erkennen.

Na klar: Angeber-Grafik auf PlayStation 5

Natürlich soll der erste Einblick in "Horizon Forbidden West" auch die Möglichkeiten der PlayStation 5 herausstellen. Entsprechend üppig fallen Natur, Umgebung und Tierwelt im präsentierten Filmmaterial aus. Gameplay hat Sony allerdings nicht gezeigt, einen Release-Termin gibt es ebenfalls noch nicht.

Eines ist aber schon klar: "Horizon Forbidden West" erscheint exklusiv für die PlayStation 5.