"Horizon Zero Dawn 2": Guerilla Games scheint Trilogie zu planen

Aktuellen Gerüchten zufolge soll die "Horizon Zero Dawn"-Reihe wohl eine Trilogie werden. Derzeit werkelt Entwickler Guerilla Games noch fleißig an "Horizon Zero Dawn 2" für die PS5. Der Next-Gen-Titel soll angeblich sogar einen Koop-Modus bekommen und laut Insidern eine gigantische Spielwelt bieten.

Mit "Horizon Zero Dawn" für die PS4 gelang den niederländischen Entwicklern Guerilla Games ein kleiner Coup. Das postapokalyptische Abenteuer rund um die Heldin Aloy war ein echter Hit. In diesem Sommer soll sogar eine PC-Portierung des mittlerweile drei Jahre alten Games erscheinen. Das Videospiel-Magazin VGC konnte nun einige interessante Infos zum Nachfolger "Horizon Zero Dawn 2" aus Insider-Kreisen in Erfahrung bringen.

Es könnte einen Koop-Modus geben

Wie die Quellen von VGC berichten, war "Horizon Zero Dawn 2" ursprünglich noch für die PS4 geplant. Sony entschied sich dann jedoch, die Entwicklung auf einen PS5-Release umzustellen. Personen, die schon Insights über das Spiel besitzen, berichten, dass "Horizon Zero Dawn 2" eine gigantische Spielwelt biete und noch mehr Freiheiten bei der Erkundung ermögliche als der Vorgänger.

Angeblich soll der zweite Teil auch einen Koop-Modus bieten, ein Feature, das Guerilla Games eigentlich schon für den ersten Teil geplant hatte. Der Entwickler soll sogar eine Preview-Version des Koop-Modus planen. Die Fortschritte aus dieser Preview sollen sich später in die Vollversion von "Horizon Zero Dawn 2" übertragen lassen. Ob diese Pläne zur Vorschau noch aktuell sind, ist aber nicht bekannt.

Nach "Horizon Zero Dawn 2" ist noch nicht Schluss

Unterschiedlichen Gerüchten zufolge soll die "Horizon Zero Dawn"-Reihe wohl eine Trilogie werden. Der ehemalige Präsident von Sony Amerika Shawn Layden deutete so etwas im Jahr 2017 schon an. Er bestätigte damals, dass "Horizon Zero Dawn" ein Franchise sei, das Sony weit in die Zukunft verlängern wolle.

Herman Hulst, der Co-Gründer von Guerilla Games, hat auch schon einen konkreten Plan, wo sich "Horizon Zero Dawn" hinentwickeln soll. "Die Roadmap ist auf mehrere Jahre ausgelegt", kommentierte er gegenüber The Telegraph.