"Horizon Zero Dawn": Release-Termin für PC steht fest!

Dass der eigentlich PS4-exklusive Hit "Horizon Zero Dawn" aus dem Jahr 2017 auch auf den PC kommt, steht schon seit ein paar Monaten fest. Nun ist endlich auch der exakte Release-Termin bekannt.

Wie Entwickler Guerrilla Games am Freitag auf Twitter mitteilte, soll "Horizon Zero Dawn" ab dem 7. August bei Steam und im Epic Games Store verfügbar sein. Vorbestellungen können bereits jetzt gemacht werden. Der Preis liegt bei 49,99 Euro.

Neuer Trailer zeigt Vorzüge der PC-Version

Sony veröffentlichte passend zur Verkündung des Release-Termins auch noch einen neuen Trailer, der die Vorzüge der PC-Version von "Horizon Zero Dawn" herausstellt. So können sich Spieler unter anderem auf Unterstützung für Ultra-Wide-Screen-Monitore, eine unbeschränkte Framerate, dynamisches Laub, diverse Grafikeinstellungen, verschiedene Controller-Optionen, ein Benchmark-Tool und den Nvidia-Ansel-Fotomodus freuen. Auch der DLC "Frozen Wilds" ist in der Complete Edition von "Horizon Zero Dawn" bereits enthalten.

Nachfolger kommt 2021 für die PS5

Während PC-Spieler somit endlich eines der besten Games für die PS4 zocken können, fiebern PlayStation-Fans bereits dem Nachfolger entgegen. Das Sequel "Horizon Forbidden West" soll 2021 für die PS5 erscheinen. Die Spielwelt soll im zweiten Teil noch etwas größer werden und sich von Utah bis zum Pazifischen Ozean erstrecken.