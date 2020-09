Horror! So sehen die "Fall Guys"-Bohnen von innen aus

Im Multiplayer-Sommerhit "Fall Guys" wetteiferst Du als knuffiges Bohnenwesen mit anderen Spielern um die Krone am Ende eines Parcours. Abseits von ihrer offensichtlichen Liebe für Battle-Royale-Wettbewerbe wissen wir aber fast nichts über die bunten Gestalten. Nun gestattet der offizielle Twitter-Account einen verstörenden, äh, "Einblick".

Charakter-Design in Videospielen kann so einfach sein! Mit fluffig-runden Wobbel-Körpern, Knopfaugen und nicht existenter Mimik haben die Fall Guys mit dem gleichnamigen Battle-Royale-Spiel dieses Jahr den Durchbruch geschafft. Der Hype wäre ohne den sympathischen Auftritt des Spiels in den sozialen Medien vielleicht nur halb so groß. Mit dem neuesten Post eines Fall-Guys-Skeletts dürfte sich der Twitter-Account aber nicht nur Freunde machen.

Verdrehtes Knochengerüst mit Augenstengeln

Zu sehen ist die knuffige Hülle eines Fall Guys – und darin das Knochengerüst, das die Figur stützt. Wir lernen: Fall Guys sehen auf Skelett-Ebene wie eine verbogene Mischung aus Mensch und Huhn aus, haben einen überlangen Hals und seltsam hervorstehende Augen.

Der Twitter-Account erklärt außerdem, dass die Kerlchen ganze 1,83 Meter groß sind und damit in der Realität einschüchternde Gestalten wären. Das Schlimmste: Das gepostete Bild ist offizielle Konzeptkunst, an der sich die Fans bereits mit eigenen gruseligen Kreationen abarbeiten. Außerdem zählt es jetzt wohl als "offizielles Hintergrundwissen" – oder?

Spaß mit der Fall-Guys-Anatomie

Ganz so hart ist "Fall Guys" dann doch nicht: Der zuständige Künstler Tudor Morris stellt auf seinem Instagram-Kanal in den Raum, dass das Bild eine "Mittagsessen-Kritzelei ohne Bedeutung" sein könnte. Der Twitter-Account hat auch bereits eine versöhnliche alternative Anatomie-Interpretation nachgelegt: Fall Guys bestehen demnach aus "einem großen, quietschenden Herz", "Federkraft" sowie "Ambition und Teamgeist". Außerdem sind sie "nicht 2 Meter groß".

Wir halten uns dann lieber an diese Version.