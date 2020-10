"Hyper Scape" startet in Season 2 – mit einem verheerenden Blackout

Ubisofts knallig bunter Battle Royale "Hyper Scape" startet heute in Season 2. Pünktlich dazu gibt es zwei neue Trailer vom Entwickler: einen tragischen Cinematic Trailer und einen spannender Battle-Pass-Clip, der allerhand Infos parat hat.

Der Anfang beginnt mit einem Ende: Als im "Hyper Scape" eine Veränderung in der Spielstruktur erkannt wird, provozieren die Leiter des VR-Games einen Blackout. Jeder, der sich zu diesem Zeitpunkt im "Hyper Scape" aufhält, stirbt auch in der realen Welt. Die zahlreichen Todesopfer bekommen eine virtuelle Gedenkstätte – und der Normalbetrieb läuft weiter. Nun ist es an Dir herauszufinden, was eigentlich passiert ist, warum so viele Spieler sterben mussten. Dazu musst Du Dich in die Zentrale des "Hyper Scape" kämpfen – und versuchen, bis dahin zu überleben.



"Hyper Scape": Neue Looks für Season 2

Zeitgleich zum Cinematic Trailer hat Ubisoft einen Season-Trailer mit Infos rund um den Battle Pass veröffentlicht. 100 Gegenstände warten darauf, dass Du sie freispielst, darunter Waffen, Rüstungsteile und Gesten. Zudem gibt es natürlich neue Outfits und schnieke Skins für Deine Waffen. Beides kombiniert wild Muster und Farben – es gilt also Mut zum Fashion-Statement.

Und: "Hyper Scape" wird bekanntlich bin den Machern von "Assassin's Creed" entwickelt. Kein Wunder, dass es in Season 2 auch spezielle "Assassin's Creed"-Items gibt, zum Beispiel ein Outfit und eine Waffen-Skin.

Bitcrowns in Euro Du kannst Bitcrowns in verschiedenen Bundles kaufen: 1.000 Bitcrowns für 9,99 Euro

2.875 Bitcrowns für 24,99 Euro

6.250 Bitcrowns für 49,99 Euro

13.500 Bitcrowns für 99,99 Euro

"Hyper Scape" ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 Free-to-Play, also kostenlos spielbar. Der Battle Pass kostet allerdings extra: Die Premium-Variante schlägt mit 950 Bitcrowns (Ingame-Währung) zu Buche, die Hyper-Version mit 2.500 Bitcrowns. Dafür schaltest Du ausgewählte Items direkt zum Start frei.