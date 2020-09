"Hyrule Warriors": Viel Gameplay aus dem "Breath of the Wild"-Prequel

"Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" will uns die Wartezeit auf die Fortsetzung von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" verkürzen. Das Prequel erstrahlt im gleichen Cell-Shading-Look wie das Open-World-Abenteuer und erzählt, wie es zu Links 100-jährigem Schlaf kam, aus dem er zu Beginn von "Breath of the Wild" erwacht.

Im neuen Trailer zu "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" sehen wir daher viele bekannte Gesichter. Die Charaktere können in Schlachten geführt werden, die visuell direkt an "Breath of the Wild" anknüpfen. Das ebenfalls veröffentlichte Gameplay sieht deswegen wie eine Action-geladene Version des beliebten Nintendo-Spiels für die Switch aus. Darin ist auch die junge Impa zu sehen, der Du 100 Jahre später im Dorf Kakariko begegnest. Auch sie ist natürlich im neuen "Hyrule Warriors" spielbar.

Neues "Hyrule Warriors" im "BOTW"-Look

2018 erschien bereits "Hyrule Warriors Definitve Edition" für die Nintendo Switch, das wilde Kämpfe gegen Massen an Gegnern und große Endbosse erlaubt. Das Spiel war ursprünglich für Wii U und 3DS entwickelt worden und verfügt noch nicht über den charakteristischen Look von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". "Zeit der Verheerung" integriert das Hack-and-Slay-Game nun auch optisch in die Hauptsaga, wie das neue Gameplay eindrucksvoll demonstriert.

Bonus für Spieler von "Breath of the Wild"

Besitzt Du bereits einen Speicherstand von "Breath of the Wild" auf Deiner Nintendo Switch, erhältst Du Link hölzernes Trainings-Schwert als Bonus, wenn Du "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" spielst. Digitale Vorbesteller bekommen zusätzlich eine Schöpfkelle namens "Lucky Ladle" als Waffe. Koei Tecmo hat die Veröffentlichung von "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" für den 20. November 2020 exklusiv für die Nintendo Switch angekündigt. Wann die heiß erwartete Fortsetzung zu "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" erscheint, ist dagegen noch völlig offen.

