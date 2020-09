Ich habe unterschätzt, wie groß PS5 & Xbox Series X wirklich sind

Mehr Leistung braucht seinen Platz – offenbar auch im Regal. Dass PS5 und Xbox Series X & S ziemlich gigantisch sind, ist schon länger bekannt. Eine Reihe praktischer Illustrationen veranschaulicht nun aber anhand der veröffentlichen Maße ihr Größenverhältnis zueinander – das Ergebnis: Ich muss mein Wohnzimmer neu möblieren.

Die gröbsten Daten zu PS5, Xbox Series X und Xbox Series S sind nun endlich bekannt. Dazu zählen auch die genauen Maße der Next-Gen-Konsolen. Illustrator Kei Sawada hat auf Twitter nun eine Reihe von Bildern veröffentlicht, die alle Konsolen nebeneinander im Verhältnis zu verschiedenen TV-Größen darstellt. Vor allem die PS5 sprengt mit ihren Maßen das Fassungsvermögen meiner Einrichtung. Wer seine PlayStation bisher in einem herkömmlichen Regal stehen hat, sollte eventuell schon mal den Innenarchitekten seines Vertrauens kontaktieren.

Lieber obenauf als unten drin: Next-Gen-Konsolen sind höher

Die Bilder zeigen, dass die PS5 sogar liegend fast noch so hoch ist wie eine aufgestellte Nintendo Switch im Dock. Aber auch Xbox Series X und S benötigen mehr Platz und passen unter Umständen nicht mehr in jedes Regalfach hinein. Die neuen Konsolen lassen sich am besten auf einer Oberfläche abstellen, dort sind sie dann aber auch prominent sichtbar und fügen sich nicht mehr ganz so subtil ins Interieur ein.

Die ganze Bilderserie siehst Du im kompletten Thread auf Twitter.

PS5 ist schwerer als die PS4 Pro, aber hoffentlich leiser

Betriebstemperatur und Lautstärke der neue Konsolen sind noch nicht bekannt. Wer seine PS5 gekonnt in der Schrankwand verstecken will, sollte aber für entsprechende Belüftung sorgen. Was wir bereits wissen, ist das Gewicht der neuen PlayStation: Sie wiegt über ein Kilo mehr als das Vorgängermodell, die Ausführung ohne Disklaufwerk ist etwa 600 Gramm leichter als die normale PS5. Auch der neue Dual-Sense-Controller wiegt mehr als der DualShock 4.