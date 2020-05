Im neuen "The Last of Us Part 2"-Gameplay ist eine PS Vita der Star

Die gestrige "State of Play"-Episode stand ganz im Zeichen von "The Last of Us Part 2". Sony zeigte knapp 20 Minuten Gameplay, in denen wir einiges über das Setting und Ellies Survival-Skills erfahren konnten. Der eigentliche Star der Demo war aber die PS Vita.

Die PS Vita ist ein toller Handheld, keine Frage. Richtig erfolgreich war sie aber nie – aus unterschiedlichen Gründen. Einige Fans schwören dennoch auf die PS Vita und zocken auch ein Jahr nach Ende der Produktion weiterhin mit dem Sony-Handheld. Und wenn wir dem Entwickler Naughty Dog Glauben schenken, werden selbst im Jahr 2038 noch Menschen auf der PS Vita zocken. Im aktuellen Gameplay sehen wir, wie Ellie sich an eine Frau heranschleicht, die ganz vertieft auf der Vita zockt. Ellie nutzt natürlich ihre Chance und macht kurzen Prozess mit ihrer Gegnerin. Und so stirbt wahrscheinlich der wirklich allerletzte PS-Vita-Fan.

Naughty Dog ist bekannt für Game-Cameos

Das Spiel, das die Frau auf der Vita zockt, ist übrigens "Hotline Miami". Der Entwickler des Spiels hat den Cameo-Auftritt bereits dazu genutzt, um auf Twitter für das Spiel zu werben. Auch wenn die Szene mit dem Handheld tödlich für die Frau endet, dürften einige Gamer sicherlich geschmunzelt haben, als sie die Vita in dem sonst so tristen "The Last of Us Part 2" entdeckten.

Der Entwickler Naughty Dog ist dafür bekannt, andere Titel in seinen Spielen zu verstecken. In "Uncharted 4: A Thief's End" integrierte das Studio eine komplett spielbare Version von "Crash Bandicoot".

Ellie ist eine toughe Survival-Expertin

Empfehlung des Autors: Play "The Last of Us"-Zusammenfassung: Die Story bisher

Neben dem PS-Vita-Cameo gab es auch neue Details zu "The Last of Us Part 2" zu entdecken. So konnten wir sehen, wie Ellie durch ein sumpfartiges Gebiet schwimmt und taucht, um in ein Gebäude zu gelangen. Danach gab es jede Menge Kämpfe, in denen Ellie Hunde und Wachen mit unterschiedliche Waffen wie ihrer schallgedämpften Pistole, ihrem Messer und Bogen ausschaltet. Außerdem wurden die Nahkampffähigkeiten der Heldin näher beleuchtet: Im Gameplay sind wir Zeuge, wie Ellie Angriffe von Gegnern pariert und Feinde als menschliche Schutzschilde verwendet.