Im "Resident Evil 3"-Remake geht Dein Messer nicht mehr ständig kaputt

Das Messer hat im "Resident Evil 3"-Remake ein dickes Upgrade spendiert bekommen, denn es kann nun nicht mehr kaputt gehen. Das hört sich erstmal nicht so spannend an, ist aber eine enorm wichtige Veränderung. Außerdem sind so auch wieder Knife-only-Runs möglich, wie man sie bereits aus alten Teilen kennt.

Das "Resident Evil 2"-Remake ist ein hervorragendes Game. Eine kleine Sache nervt aber gewaltig: die Haltbarkeitsleisten der Messer. Viele Spieler sparen sich ihre Messer auf, um sich aus den Griffen der Zombies zu befreien. Für den gewöhnlichen Nahkampf waren sie ohnehin kaum zu gebrauchen. Das soll sich im Remake von "Resident Evil 3" aber ändern.

Wenn Du nichts mehr hast, bleibt Dir immer noch Dein treues Messer

Denn wie Producer Peter Fabiano gegenüber Game Informer verriet, wird das Messer in "Resident Evil 3" wieder ewig halten. "Wir haben es hier mit Survival-Horror zu tun und alles ist erschöpflich. Dir geht die Munition aus und Dir gehen die Heilkräuter aus. Alle einsetzbaren Gegenstände sind irgendwann leer", erklärte Fabiano. Das Messer soll diesmal aber eine Ausnahme sein.

"Was bleibt Dir noch, wenn alles verbraucht ist? Das Messer. Der Director wollte, dass Du Dich wenigstens auf Dein Messer verlassen kannst", so der Producer weiter.

Die Rückkehr der Knife-only-Runs

Mit dem unzerstörbaren Messer dürfte im "Resident Evil 3"-Remake auch wieder der Knife-only-Run zurückkehren. Hierbei handelt es sich um einen Spieldurchgang, bei dem Spieler nur das Messer benutzen dürfen. Besonders in den klassischen "Resident Evil"-Teilen war diese selbstauferlegte Regel sehr beliebt und wurde häufig auch mit Speedruns kombiniert.

Das Entwickler-Team hat das Spiel laut Capcom auch schon nur mit dem Messer abgeschlossen. Es ist also definitiv möglich. Da dürfen wir uns wohl auf eine Menge cooler Speedruns freuen.