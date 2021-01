Immortals Fenyx Rising: Demo und erster DLC "Ein neuer Gott" gestartet

Publisher und Entwickler Ubisoft verkündet, dass ab sofort eine Demo zu "Immortals Fenyx Rising" auf allen unterstützten Plattformen kostenlos erhältlich ist. Spieler, die das Spiel bereits besitzen, dürfen sich dafür über den ersten DLC namens "Ein neuer Gott" freuen, der ebenfalls ab sofort verfügbar ist.

Wenn Du das in der griechischen Mythologie angesiedelte "Immortals Fenyx Rising" eigentlich ganz cool findest, Dir bisher aber noch nicht sicher warst, ob sich ein Kauf lohnt, dann kannst Du jetzt endlich mit der Demo in das Spiel hineinschnuppern. Per Pressemitteilung verkündet Ubisoft, dass Spieler ab sofort eine kostenlose Demo für Nintendo Switch, Stadia, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PS5 sowie PC herunterladen können.

Die Demo spielt auf einer Inselgruppe, die exklusiv für die Demo erstellt und von Aphrodites Region im Hauptspiel inspiriert wurde. In der neuen Region warten eine Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln auf Dich.

DLC bringt neues Gebiet und Fähigkeiten für Fenyx

Gamer, die schon länger durch die Lande der griechischen Mythologie streifen, erwarten mit dem DLC "Ein neuer Gott" nun neue Abenteuer. Die Erweiterung verschafft ihnen Zugang zum Olympos-Palast, in dem sie von den Göttern gebaute Vaults meistern müssen, um in den inneren Kreis des Pantheons aufgenommen zu werden. Als Belohnung winken neue Ausrüstungssets mit einzigartigen Fähigkeiten.

Weiterhin können im neuen DLC vier neue Fähigkeiten von Fenyx angepasst werden. Dazu zählen:

Barrieren-Brecher , Athenas Schub-Upgrade : Fenyx kann durch die Barrieren durchbrechen und verursacht mehr Schaden während des Schubs.

Stärke des Kolosses , Stärke des Herakles-Upgrade : Fenyx kann kolossale Objekte heben und verursacht mehr Schaden mit geworfenen Objekten.

Windböe , Zorn des Ares-Upgrade : Fenyx katapultiert sich nach oben und erzeugt für ein paar Sekunden einen Luftstrom.

Phosphors-Wechsel: Fenyx kann die Position mit einem Köder wechseln und verbraucht einen Teil seiner Ausdauer.

Der DLC "Ein neuer König" ist im Season Pass von "Immortals Fenyx Rising" enthalten, kann aber auch separat erworben werden.

Immortals Fenyx Rising Jetzt kaufen bei