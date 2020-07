In "Assassin's Creed Valhalla" wird es brutale X-Ray-Kills geben

Game Director Benoit Richer verriet kürzlich auf Twitter: In "Assassin's Creed Valhalla" wird es X-Ray-Kills geben, wie wir sie aus der "Mortal Kombat"- und "Sniper Elite"-Reihe kennen.

Die brutalen Finisher sollen normaler Teil des Gameplays sein und können von Spielern ausgelöst werden. Das schreibt Richer als Antwort unter einen Tweet samt Clip, der einen X-Ray-Kill zeigt. Welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit Spieler in "Assassin's Creed Valhalla" X-Ray-Kills ausführen können, verriet der Game Director noch nicht. Das kurze Video liefert aber einen Vorgeschmack, wie die Kills im Spiel aussehen.

Gebrochene Knochen und platzende Organe

Im Video sehen wir, wie die weibliche Version von Eivor auf einen zu Boden gehenden Gegner springt und ihm ihre versteckte Klinge in den Körper rammt. Direkt im Anschluss ist in einer Innenansicht des Körpers zu sehen, wie die Klinge Knochen zerbricht und Organe zerstört. Solche X-Ray-Kills kommen seit längerer Zeit in den Reihen "Mortal Kombat" und "Sniper Elite" zum Einsatz, in "Assassin's Creed" sind sie eine Neuheit.

Wer sich vor diesen Finishern ekelt, hat natürlich die Möglichkeit, sie im Spiel einfach nicht einzusetzen. Weitere Infos zu den X-Ray-Kills sollen laut Richer schon bald verkündet werden.

Neuer Charakter-Trailer zeigt Eivors Streben nach Macht

Ubisoft hat außerdem einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der uns den Charakter von Eivor näher vorstellt. Bereits bekannt ist, dass der Protagonist (oder die Protagonistin, wenn Du lieber die weibliche Version von Eivor spielen möchtest) in England nach einer neuen Heimat für seinen Wikingerstamm sucht, dort aber auf starken Widerstand der Einheimischen stößt.

Das ganze Vorhaben scheint sich durch Eivors Hunger nach Macht komplizierter zu gestalten, als es ohnehin ist. Der Erzähler im neuen Trailer prophezeit Eivor eine düstere Zukunft: "Ich sehe Eroberung. Ich sehe deine Feinde. Deine Anstrengungen. Deine Zweifel. Es erwartet dich Ruhm, Eivor, aber er wird dich alles kosten. Ich sehe alles. Blut und Flammen, Loyalität und Familie, Verrat, Hunger. In dir tobt ein Krieg, und Ruhm allein ist dir nicht genug."

