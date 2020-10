In "Baldur's Gate 3" gibt es 16 Rassen und sechs Charakterklassen

Am 6. Oktober startet "Baldur's Gate 3" endlich in den Early Access. Kurz davor verrät Entwickler Larian Studios nun, aus welchen Rassen und Charakterklassen Spieler in dem Fantasy-Rollenspiel auswählen dürfen.

Sage und schreibe 16 Rassen (inklusive Unterrassen) wird "Baldur's Gate" bieten, berichtet Polygon. Spieler dürfen außerdem zwischen sechs Charakterklassen wählen. Diese sind: Kleriker, Krieger, Ranger, Rogue, Warlock und Zauberer. Das Game will Spielern aber nicht einfach vorgefertigte Charaktere vor die Nase setzen. Wer möchte, kann das Aussehen seiner Spielfigur nach seinen eigenen Wünschen gestalten.

Diese 16 (Sub-)Rassen erwarten Dich in "Baldur's Gate 3"

In der Early-Access-Phase von "Baldur's Gate 3" wird es acht unterschiedliche Rassen geben. Diese sind teilweise noch in Sub-Rassen unterteilt, sodass die Anzahl insgesamt 16 beträgt. Die Auswahl setzt sich wie folgt zusammen: