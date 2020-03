In "Overwatch 2" soll es Katzen in Jetpacks und Zombies geben

Katzenkämpfer oder doch lieber eine Armee der Untoten? In "Overwatch 2" sollen die Helden Brigitte und Moira neue Fähigkeiten bekommen. Derzeit macht ein neuer Leak bei Facebook und Twitter die Runde – er könnte aber auch ein Fake sein.

Twitter-User @Voporeon veröffentlichte vor Kurzem zwei Screenshots: Einer zeigt "Overwatch 2"-Heldin Brigitte und ihre Fähigkeiten, der andere Heldin Moira und ihre Attacken. Laut des Leaks wird Brigitte ab Level 10 auf einen tierischen Helfer zurückgreifen können. Ihre Fähigkeit "Mitzi"beschwört eine Katze im Jetpack, die im Kampf mächtig die Krallen ausfahren dürfte.

Bei Moira geht es etwas morbider zu: Ihre Fähigkeit "Unerwartete Hilfe" holt ab Level 20 besiegte Feinde aus dem Reich der Toten zurück und macht sie zu Verbündeten.

"Overwatch 2"-Leak ein Fake?

So gut das auch klingen mag, bislang ist unklar, woher der Twitter-User die Screenshots bezogen hat. Unter seinem Post entbrannte bereits eine heiße Diskussion darüber, ob die Bilder doch nur ein Fake sind. @Voporeon nimmt es gelassen und schreibt dazu nur, dass er Benachrichtigungen zu diesem Post deaktiviert hat. Seine Follower sollten Spaß daran haben, sich über die Echtheit des Leaks zu streiten. Diese Reaktion sorgt nicht unbedingt für mehr Glaubwürdigkeit.

Ob er am Ende Recht behält, wird sich noch zeigen. Offiziell angekündigt wurde "Overwatch 2" bereits Ende 2019, möglich wäre sogar ein Release in diesem Jahr. Und vielleicht kämpfen dann tatsächlich Katzen und Zombies an der Seite der zwei taffen Heldinnen.