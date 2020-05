Ist das ein "Mafia 4"-Teaser? Alter Twitter-Account zwitschert wieder

Der lange inaktive Twitter-Account zu "Mafia" hat sich wieder zu Wort gemeldet – im wahrsten Sinne des Wortes. Der offizielle Account twitterte exakt ein Wort: "Family". Ist das ein Teaser für "Mafia 4"? Oder kommt ein Remaster von "Mafia 2" oder "Mafia 3"? Manche Fans glauben sogar an ein verrücktes Crossover.

Es ist der erste Tweet des offiziellen "Mafia"-Accounts seit August 2018. Was uns die Verantwortlichen mit dem Wort "Familiy" sagen wollen, ist aber ungewiss. Die bisher wahrscheinlichste Erklärung wäre ein Teaser für "Mafia 4", das sich angeblich in der Entwicklung befindet, berichtet Comicbook. Ebenso denkbar wäre ein Remake oder Remaster von "Mafia 2" oder "Mafia 3". Der zweite Teil der Reihe feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Einige Fans glauben aber an etwas ganz anderes.

Kommt ein "Mafia"-"Fast & Furious"-Crossover?

Laut Comicbook glauben einige Fans, dass sich das Wort "Family" auf die "Fast & Furious"-Serie bezieht. Die Familie ist in der Filmreihe von großer Bedeutung, der Begriff fällt in den Dialogen besonders häufig. Ein Crossover zwischen beiden Franchises scheint jedoch ziemlich unwahrscheinlich, es gibt nicht gerade viele Berührungspunkte.

Außerdem soll im Mai ja das Spiel "Fast & Furious Crossroads" erscheinen. Es wäre äußerst ungewöhnlich, wenn der "Mafia"-Twitter-Account das Game ankündigen würde.

Davon abgesehen spielt die Familie in den "Mafia"-Spielen wie auch in der echten Mafia eine sehr wichtige Rolle. Wir tippen also eher darauf, dass der Tweet ein Teaser für "Mafia 4" oder für ein Remake beziehungsweise Remaster von "Mafia 2" oder "Mafia 3" ist.