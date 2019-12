Ja, das heißt so! PS4-Controller bekommt ein Rücktasten-Ansatzstück

Der PS4-Controller baut an: Mit dem sogenannten "Rücktasten-Ansatzstück" bietet Sony ab Februar 2020 eine Erweiterung für den DualShock 4 an. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Art von Paddles, die Du selbst mit Funktionen belegen kannst.

Wenn es um Controller-Features geht, sind Sony-Fans an der kurzen Leine: Sony gibt sich äußerst konservativ, was den DualShock 4 angeht. Während Microsoft mit dem Xbox-Elite-Controller eine Luxus-Variante mit Zusatz-Features im Angebot hat, müssen PlayStation-Spieler auf Drittanbieter ausweichen, wenn sie zusätzliche Buttons oder Funktionen haben wollen. Nun hat Sony immerhin ein Erweiterungs-Zubehör für den PS4-Controller angekündigt.

Paddles für den DualShock 4

Das schwarze Plastikteil hört auf den wunderschönen Namen "Rücktasten-Ansatzstück" und ist genau das, was der etwas nach Amtsdeutsch klingende Titel verspricht: Rücktasten, die an den Controller angesetzt werden können.

Zwei Paddles gibt's, die mit 16 Funktionen belegbar sind. Du kannst etwa Funktionen der anderen Buttons auf die Unterseite des Gamepads legen und sie dort mit Mittel-oder Ringfinger bedienen. Ein integriertes OLED-Display liefert laut Pressemitteilung "in Echtzeit Informationen zu Tastenbelegungen." Etwas kurios: Das Display zeigt beim Gebrauch nach hinten – Du siehst es nur, wenn Du den Controller umdrehst.

Veröffentlichung im Februar 2020

Das Ansatzstück kann bis zu drei Profile mit Tastenbelegungen speichern, außerdem lassen sich die Buttons im laufenden Spiel spontan neu belegen. Da es zwischen die beiden "Hörner" des DualShock geklemmt wird, verdeckt es den 3,5-Millimeter-Klinke-Anschluss. Das Signal wird aber durch das Zubehör-Teil durchgeschleift, sodass Du weiterhin ein kabelgebundenes Headset nutzen kannst.

In den Handel kommt das Rücktasten-Ansatzstück am 14. Februar 2020. Den Preis gibt Sony mit 29,99 Euro (UVP) an.