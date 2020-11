Jetzt also doch! "Star Wars Squadrons" bekommt Map & Raumjäger als DLC

Electronic Arts legt bei "Star Wars Squadrons" noch mal nach: Das Weltraum-Kampfspiel bekommt in diesem Jahr zwei Updates mit einer neuen Multiplayer-Karte und zwei neuen Schiffen. Außerdem kommt ein von Fans gewünschtes Feature fürs Matchmaking.

Dass EA nur noch Live-Service-Spiele macht, mit denen sich endlos Geld scheffeln lässt, ist seit Jahren ein gern erzählter zynischer Witz. Zuletzt brachte der Publisher mit "Star Wars Squadrons" aber ein in sich geschlossenes Spiel ganz ohne Mikrotransaktionen und Content-Roadmap heraus – und plötzlich schrien begeisterte Fans nach mehr. Die Entwickler haben sich nun überreden lassen.

Prolog-Karte für den Multiplayer

In einem Blogpost bedankt sich das zuständige Studio EA Motive für die Begeisterung der Fans und kündigt zwei Gratis-Updates an. Das erste erscheint am 25. November und bringt neben einiger Balancing-Fixes und neuer Raumschiff-Komponenten die Map Fostar Haven für den Multiplayer ins Spiel. Dabei handelt es sich um die Raumhafen-Karte, die Du schon aus dem Prolog von "Star Wars Squadrons" kennst, nur ist sie dann eben auch im Mehrspieler-Modus nutzbar.

Verstärkung für Rebellion und Imperium

Das zweite Update folgt zu einem noch unbekannten Zeitpunkt im Dezember und bringt zwei neue Schiffe ins Spiel. Auf Seiten der Rebellen-Allianz steigst Du dann in den neuen Bomber B-Wing, das Imperium hält mit dem Jäger TIE Defender dagegen. Beide sollen gut gegeneinander sowie gegen die bereits spielbaren Raumschiffe balanciert sein, sodass kein Raumschiff pauschal besser ist als ein anderes – es kommt auf den eigenen Spielstil an.

Zuletzt gibt es noch eine Matchmaking-Neuerung: Custom Matches kommen ins Spiel und erlauben es Dir, Partien mit und gegen andere Spieler mit eigenen Regeln zu versehen. Mit einem neuen Server-Browser sollen private und öffentliche Lobbys leicht durchsuchbar sein.