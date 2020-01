Jetzt auch bei uns: Xbox-Spiele von der Konsole auf's Handy streamen

Microsoft hat kürzlich ein Update für das Xbox-Konsolen-Streaming veröffentlicht, wodurch das Feature auch endlich in Deutschland verfügbar ist. Das bedeutet: Du kannst nun endlich Xbox-One-Games und auch Titel aus dem Xbox Game Pass auf Dein Android-Smartphone oder -Tablet streamen.

Laut Xbox Wire war das Streaming-Feature in den USA und in Großbritannien ein voller Erfolg. Dort war Xbox-Konsolen-Streaming seit Oktober für Xbox Insider verfügbar. Microsoft konnte in dieser Phase wichtiges Feedback sammeln und Verbesserungen durchführen. Durch die Ausweitung des Insider-Testprogramms auf weitere Länder hofft das Unternehmen nun, weiteres Feedback sammeln zu können.

So kannst Du das Spiele-Streaming selbst testen

Um Xbox-Konsolen-Streaming auch auf Deinem Smartphone oder Tablet nutzen zu können, musst Du folgende Schritte befolgen:

Zunächst einmal musst Du am Xbox-Insider-Programm teilnehmen. Alle Infos zur Teilnahme findest Du auf der Xbox-Website.

teilnehmen. Alle Infos zur Teilnahme findest Du auf der Xbox-Website. Weiterhin sind ein Smartphone oder Tablet nötig, die mindestens mit Android 6.0 laufen und Bluetooth 4.0 unterstützen. Außerdem brauchst Du einen Bluetooth-fähigen Xbox One Wireless Controller sowie einen Microsoft Account mit Xbox-Profil und eine ausreichend schnelle Internetverbindung.

oder nötig, die mindestens mit laufen und unterstützen. Außerdem brauchst Du einen sowie einen und eine ausreichend schnelle Internetverbindung. Lade Dir zuerst die App Xbox Game Streaming (Preview) aus dem Google Play Store herunter.

Die App wird Dich anschließend durch das Setup auf Deiner Xbox One führen, inklusive eines Netzwerktests.

Die minimalen Voraussetzungen zum Streamen sind wie folgt: