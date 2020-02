Jetzt nimm doch mal endlich einer die Weihnachtsdeko in "Anthem" ab!

Also entweder ist "Anthem" dieses Jahr mit der Vorbereitung auf die Festtage echt früh dran oder es hat einfach jemand vergessen, die Weihnachtsdekoration aus dem letzten Jahr wieder abzunehmen. Aber jetzt mal ohne Quatsch, es ist Anfang Februar!

Nach dem desaströsen Launch von "Anthem" wollte Entwickler BioWare eigentlich alles Nötige tun, um aus dem mittelmäßigen Loot-Shooter noch einen echt Top-Titel zu machen. Ja, es war sogar eine komplette Überarbeitung des Spiels geplant. Von dem Tatendrang der Entwickler ist bisher aber wenig zu spüren, denn offensichtlich haben sie nicht einmal bemerkt, dass in ihrem Spiel immer noch die Weihnachtsdekoration hängt.

Süßer die Glocken nie klingen

Wer kürzlich mal wieder in "Anthem" hineingeschaut hat, dem dürfte die festliche Dekoration direkt ins Auge gefallen sein. Der Fairness halber sei aber gesagt, dass die Weihnachtsdeko Teil des Icetide-Events war, dass bereits im letzten Jahr startete und bis in den Februar verlängert wurde. Trotzdem sind einige Fans, die immer noch an das Spiel glauben, enttäuscht, denn Infos zum nächsten Event hat BioWare bisher nicht preisgegeben. Und ein bisschen Action täte "Anthem" sehr gut.

So berichtet PushSquare, dass die Entwickler im Januar einen Post verfassten, in dem stand: "Wir arbeiten momentan an dem, was nach Icetide kommen soll, wir sind aber noch nicht bereit dafür, Details dazu zu veröffentlichten". Demnach könnte das nächste Event noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Der Post wurde kurz nach der Veröffentlichung allerdings wieder entfernt und seither schweigt das Studio. Eine gesunde Kommunikation mit Fans sieht anders aus ...