Jobangebot! XPERION – die SATURN E-Arena sucht Influencer

Spiele-Experten vor! SATURN sucht das offizielle Gesicht für sein Gaming-Zentrum XPERION in Köln. Wie Du Dich für den Job bewirbst und was Du als Influencer in Vollzeit zu tun hast, liest Du hier.

In wenigen Wochen öffnet am Kölner Hansaring das XPERION seine Pforten. Damit das neue Zentrum für Gaming, E-Sport und Spielekultur online und vor Ort bestens vertreten ist, sucht SATURN zwei passionierte Spielefans, die in Vollzeit als Content Creator in der E-Arena arbeiten.

Vollzeit-Entertainer gesucht

Deine Aufgaben als XPERION-Influencer: neue Spiele und Konsolen ausprobieren, aus dem täglichen Betrieb im Gaming-Zentrum berichten, streamen, Interviews mit Gästen und Influencern führen – unter anderem. "Als Content Creator im XPERION werden deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt", verspricht SATURN. Die komplette Jobbeschreibung findest Du auf der XPERION-Website.

So bewirbst Du Dich Du hast Interesse und idealerweise ein bisschen Erfahrung in Sachen Entertainment, Streaming und Moderation? Dann bewirb Dich per Mail an bewerbung@xperion-saturn.de . Bitte mitliefern: Kontaktdaten, Social-Media-Links und ein kurzes Vorstellungsvideo.

Das ist XPERION – Die SATURN E-Arena

Mit dem XPERION schafft SATURN eine neue Adresse für Videospiele in der deutschen Gaming-Hauptstadt Köln. Auf 3.000 Quadratmetern stellen große Partner aus der Games-Branche ihre Neuheiten vor, die Du vor Ort direkt ausprobieren kannst – vom neuen Game bis zur VR-Erfahrung. Livestreams, E-Sport-Turniere, Bühnenshows und Events finden ebenfalls vor Ort statt. Einfach vorbeischauen und gemütlich zocken geht natürlich auch!

Noch ist das XPERION im Bau, einen ersten Blick hinter die Kulissen kannst Du im folgenden Twitter-Video werfen.