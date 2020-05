Kalter Krieg: Das neue "CoD" heißt "Call of Duty: Black Ops Cold War"

Das diesjährige "Call of Duty" spielt während des Kalten Kriegs zwischen den Westmächten und dem Ostblock. Dafür spricht jedenfalls der Name "Call of Duty: Black Ops Cold War", den mehrere Quellen inoffiziell enthüllt haben.

Die "Black Ops"-Serie kehrt mit einem historischen Setting zu ihren Wurzeln zurück. Zumindest ist das wahrscheinlich so, denn laut einem Tweet des "CoD"-Leakers Okami sowie laut weiteren Quellen von Eurogamer heißt der 2020er-Serienteil "Call of Duty: Black Ops Cold War". Das Spielecover, das im Tweet zu sehen ist, ist lediglich ein Symbolbild. Das finale Cover wird sicher anders aussehen.

Für "Black Ops" heißt es "Back to the Roots"

Ursprünglich begann die "Black Ops"-Serie in den 1960ern, bevor sie mit späteren Ablegern in die Zukunft sprang. Der historische Kalte Krieg spielte sich zwischen 1947 und 1989 ab. Vielleicht wird "Black Ops Cold War" an die Ereignisse des Erstlings in den Jahren 1961 und 1963 anschließen. Jedenfalls enthält "Call of Duty: Warzone" einige Teaser, welche die Vorfreude auf den neuen "Black Ops"-Ableger anheizen. Sie hängen mit verschlossenen Bunkern zusammen, auf die Spieler schrittweise Zugriff erhalten.

Teaser in "Call of Duty: Warzone"

Von besonderem Interesse ist der Bunker 11. Dieser öffnete sich vor Kurzem, doch viele Räume bleiben unzugänglich. Durch einen Grafikfehler konnten manche Spieler jedoch einen Blick in die noch verschlossenen Räume werfen. Darin befinden sich unter anderem eine Atombombe und ein roter Knopf, der so ikonisch für den Kalten Krieg ist.

Der Westen und die Sowjets fürchteten sich im Kalten Krieg davor, dass die jeweils andere Seite auf den "roten Knopf" drücken und damit einen Atomkrieg starten würde. Natürlich gab es (und gibt es) keinen simplen roten Knopf, sondern das Abfeuern von Atomsprengknöpfen gestaltet sich weit komplizierter.

Noch fehlt eine offizielle Ankündigung des Publishers Activision Blizzard. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern.