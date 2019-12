Kamera-Hack enthüllt: In "P.T." bist Du tatsächlich Norman Reedus

"P.T.", der sprichwörtliche "Playable Teaser" für das nie erschienene "Silent Hills", beschäftigt auch Jahre nach seinem Release noch die Horrorfans. Ein Kamera-Hack bestätigt nun, was viele vermutlich bereits ahnten: In der Demo ist man die ganze Zeit in der Gestalt von Norman Reedus unterwegs.

Wer dachte, dass bereits alle Geheimnisse in der PS4-Demo "P.T." von Hideo Kojima aus dem Jahr 2014 gelüftet wurden, muss wieder eines Besseren belehrt werden. Nachdem vor ein paar Wochen bereits ein Kamera-Hack bewies, dass die finstere Lisa tatsächlich die ganze Zeit genau hinter dem Spieler war, zeigt ein weiterer Kamera-Hack jetzt, in wessen Haut man in dem Spiel in der Ego-Perspektive eigentlich steckt. Es ist tatsächlich ein Charakter mit dem Gesicht von Schauspieler Norman Reedus ("The Walking Dead"), ganz wie es eine Filmszene am Ende von "P.T." bereits nahelegt.

Entdeckt wurde das Ganze vom Hacker Lance McDonald, der auch schon für die Lisa-Entdeckung verantwortlich war. In einem kurzen Twitter-Video von McDonald ist eindeutig die Reflexion von Reedus' Gesicht in einem Spiegel im Spiel zu sehen.

Egoperspektive durch Hack nach unten versetzt

Gegenüber IGN erklärte McDonald, warum dieses Geheimnis bislang noch nicht in "P.T." entdeckt wurde. "Man kann normalerweise nicht sein Gesicht sehen, da der Spiegel mit Dreck bedeckt ist, um es zu verschleiern. Ich habe die Kamera nach unten etwa auf Brusthöhe bewegt, um einen klaren Blick auf die sauberen Bereiche des Spiegels zu bekommen."

Während die Entwicklung von "Silent Hills", in dem Norman Reedus die Hauptrolle übernehmen sollte, bekanntlich eingestellt wurde, konnten sich Fans des "Walking Dead"-Stars in diesem Jahr dennoch über ein Wiedersehen in einem Game freuen: In "Death Stranding" von Hideo Kojima ist der Schauspieler die Hauptfigur.