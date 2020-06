Kann losgehen! "Ghost of Tsushima" erreicht Goldstatus

Es gibt freudige Nachrichten: "Ghost of Tsushima" hat den Goldstatus erreicht. Das verkündete Entwickler Sucker Punch Productions per Twitter. Dem Release steht also nichts mehr im Weg.

Ohne große Umschweife hat Sucker Punch Productions stolz getwittert, dass "Ghost of Tsushima" Goldstatus erlangt hat. "Gone gold" steht in der Gaming-Industrie dafür, dass die Arbeiten an einem Spiel offiziell abgeschlossen sind. Jetzt gibt es kein Zurück mehr – der Titel muss nur noch auf die Datenträger für die PS4 gepresst werden.

Zum Goldstatus gab es vom Entwickler eine Collage aus Mitarbeiterfotos. Das Team habe in den vergangenen Jahren unermüdlich an dem Titel gefeilt und freue sich, dass Gamer ihn ab Mitte Juli endlich spielen können.

Entwickler bestätigt Release am 17. Juli

Die freudige Kunde dürfte viele Gamer beruhigen. Mit dem Goldstatus bestätigt Sucker Punch auch den Release von "Ghost of Tsushima". Die Entwickler haben den geplanten Termin 17. Juli jetzt noch einmal bekräftigt. Damit ist das Samurai-Abenteuer gefühlt eines der wenigen Games, die dieses Jahr ihren Launch-Termin einhalten. Wir erinnern uns: Erst vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass sich "Cyberpunk 2077" ein weiteres Mal verschiebt. Da ist die Nachricht "Ghost of Tsushima gone gold" doch Balsam für die Seele!