Kein Witz: Du kannst "Doom Eternal" auch in der dritten Person spielen

Der Name "Doom" ist fast gleichbedeutend mit "Ego-Shooter" – das ist beim neuen Ableger "Doom Eternal" nicht anders. Und Ego-Shooter zockt man, der Name sagt es ja schon, in der Ich-Perspektive. Aber: Mit einem kleinen Trick ist es möglich, "Doom Eternal" in der Third-Person-Ansicht zu spielen.

Ob man das wirklich braucht, sei dahingestellt. Aber witzig ist es ja schon, "Doom Eternal" probeweise mal in der Überschulter-Ansicht zu zocken. Dass das tatsächlich geht, beweist jetzt ein Video auf Twitter.

"Gears of Doom"?

Dave Oshry alias Elon Dusk vom Entwickler-Kollektiv New Blood Interactive hat den Clip geteilt. Darin sehen wir den Doom Slayer bei seiner Lieblings-Beschäftigung: Ballern und Metzeln. Und das alles in der Von-Hinten-Ansicht – wenn der Slayer die Motorsäge zückt, erinnert das fast an den Xbox-Klassiker "Gears of War". Wenn man die Augen zukneift.

Warum diese Ansicht überhaupt im Spiel ist, wo man "Doom Eternal" doch ausschließlich aus der Ego-Perspektive spielt? Weil die Entwickler für den Multiplayer-Battlemodus alle Animationen des Slayers ohnehin auch in der Draufsicht basteln mussten.

Wer selber mal in der Third-Person-Ansicht loslegen will, findet hier eine Anleitung. Das gilt aber nur für PC-Spieler und auch nur auf eigenes Risiko, denn Du fummelst hier in den Daten des Spiels rum.

"Doom Eternal" ist ein voller Erfolg

Für Publisher Bethesda ist "Doom Eternal" ein Smash-Hit. Der knallharte Shooter kam am 20. März für PC, PS4 und Xbox One raus und soll den besten Start in der Geschichte der Serie hingelegt haben. Wie viele Einheiten genau verkauft wurden, verrät Bethesda aber nicht.

Falls du selber noch mitten in der knackigen Kampagne steckst und ein bisschen den Überblick verloren hast, was Du wann wo warum einsammeln und freischalten musst, haben wir hier eine umfassende Übersicht für Dich.