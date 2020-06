Keine Sorge, die PS5 gibt's auch in anderen Farben!

Bisher war die PS5 ausschließlich in Weiß und Schwarz mit blauem LED-Streifen zu sehen. Einigen Fans ist das futuristisch-kühle Design der neuen PlayStation zu auffällig, sie wünschen sich einen traditionelleren Look. Ein Sony-Manager hat nun bestätigt: Es werden verschiedene Special Editions der Konsole erhältlich sein.

Nach der Enthüllung der PS5 teilte Matt MacLaurin, bei Sony verantwortlich für das UX Design (User Experience, zu Deutsch Nutzererfahrung) der PlayStation, im Internet seine Vorfreude auf die neue Konsole. Auf Nachfrage bestätigte MacLaurin auf der Business-Plattform LinkedIn (via Reddit), dass die PS5 nicht ausschließlich im hauptsächlich weißen Design erhältlich sein wird: "Dies ist zwar unsere Flaggschiff-Version, aber ihr könnt mit noch mehr schönen (und hoffentlich radikalen) Special Editions rechnen."

Gibt es eine "Spider-Man"-PS5?

Sony hat in der Vergangenheit regelmäßig speziell designte Editionen der PS4 Pro zu großen Sony-Exklusivspielen veröffentlicht. Vermutlich wird diese Tradition mit der PS5 fortgesetzt. "Die Gestaltung der Special Editions wird alles bisher Gesehene übersteigen", sagte McLaurin in einem weiteren Kommentar. Mit etwas Glück könnte es also für die angekündigten Games "Marvel's Spider-Man: Miles Morales", "Gran Turismo 7" und "Horizon Forbidden West" Konsolen in besonderem Design geben.

Weitere Infos zur PS5 kommen bald

Der Digitalkünstler BossLogic hatte bereits kurz nach der Enthüllung der PlayStation 5 gezeigt, wie er sich Sonder-Editionen der Konsole vorstellt.

UX-Designer McLaurin hat in seinen Kommentaren auch verraten, dass das Nutzerinterface der neuen PlayStation völlig überarbeitet wurde. Das Menü dürfte also deutlich anders aussehen als das der PS4. Sony will im Laufe des Sommers weitere Details zur PlayStation 5 verraten. Die neue Konsole ist dann zum Weihnachtsgeschäft 2020 erhältlich.