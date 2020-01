PlayStation, Xbox oder das aktuellste Nintendo-Modell? Unter Konsolen-Fans ist die Wahl des Spielgeräts eine regelrechte Glaubensfrage. Eine Umfrage hat nun ergründet, welcher Gaming-Konzern die treuesten Fans hat. Sony gewinnt – mit Abstand.

Die sogenannte "Markentreue" ist ein wichtiger Wert für Unternehmen. An ihr lässt sich ablesen, wie sehr sich Kunden mit Produkten identifizieren und ob sie in Zukunft auch wieder beim selben Hersteller einkaufen werden. Eine von der Firma Best SEO Companies durchgeführte Umfrage beleuchtet nun die Markentreue von Gaming-Fans.

Sony mit über 10 Prozentpunkten Vorsprung

Insgesamt 1.008 Spielerinnen und Spieler hat das Unternehmen zu ihren Lieblings-Systemen befragt. 40,7 Prozent der Befragten gaben an, unter allen Hersteller von Gaming-Hardware am ehesten Sony zugeneigt zu sein und am häufigsten PlayStation-Produkte zu kaufen. Danach kommen, mit gebührendem Abstand, Microsoft (31,0 Prozent) und Nintendo (30,4 Prozent). Und noch später: Verfechter von Gaming-PCs (14,7 Prozent) und Gaming-Laptops (8,6 Prozent).

Jeder Dritte will die PS5, jeder Vierte die Xbox Series X

Welche Auswirkungen diese Markentreue haben kann, lässt sich an einer weiteren Zahl erkennen, die Best SEO Companies ermittelt hat: Unter allen Befragten mit einer Spielekonsole im Haus plante jeder Dritte, die Playstation 5 zu kaufen. Immerhin noch jeder Vierte plant den Kauf einer Xbox Series X. 8 Prozent der Befragten wollen beide Konsolen haben.

Die Statistik ist natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Rund 1.000 Befragte sind keine allzu große Gruppe, sodass die Umfrage höchstens ein paar Trends abbilden kann. Andererseits belegt die bloße Existenz des leidigen Begriffs "Konsolenkrieg" ja schon, dass klar verteilte Loyalitäten im Gaming nicht unüblich sind.