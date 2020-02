Leak: "Far Cry 6" kommt bald, aber wieder kein neues "Splinter Cell"

Publisher Ubisoft hat über seine Pläne für das kommende Geschäftsjahr gesprochen und ein Leak ergänzt die Spiele-Vorschau: "Far Cry 6" und ein neues "Assassin's Creed" sind demnach gesetzt, "Splinter Cell"-Fans dürfen sich aber keine großen Hoffnungen machen. Mal wieder.

Fünf AAA-Titel möchte Ubisoft bis März 2021 auf den Markt bringen – das geht aus einem aktuellen Geschäftsbericht des französischen Konzerns hervor. Drei Titel sind bereits bekannt: "Watch Dogs Legion", "Rainbow Six: Quarantine" und "Gods & Monsters". Die anderen beiden hat Kotaku-Journalist Jason Schreier via Twitter ergänzt.

"Far Cry" und "Assassin's Creed" im Frühjahr 2021?

Laut dem üblicherweise gut informierten Reporter handelt es sich dabei um ein neues "Far Cry" sowie das neue "Assassin's Creed", das schon seit geraumer Zeit als Gerücht kursiert und in der Wikingerzeit spielen soll.

Der bekannte Leaker und Analyst Daniel Ahmad ergänzt: Die drei bekannten Titel sollen bis Jahresende 2020 erscheinen, die restlichen beiden im Frühjahr 2021. Alle Titel kommen auch auf PS5 und Xbox Series X und erhalten entsprechende Grafik-Patches.

Sam Fisher fehlt – und noch einiges mehr

In die Röhre schauen wieder mal "Splinter Cell"-Fans, die schon seit Jahren nach einem neuen Game mit Agent Sam Fisher fragen. Regelmäßige Gerüchte um einen neuen Ableger der Stealth-Reihe können leider auch nichts daran ändern, dass Ubisoft aktuell keine wirklichen Pläne mit der Reihe zu haben scheint. Schreier schließt "Splinter Cell" in seinem Leak jedenfalls explizit aus.

Ebenfalls auffällig: Sowohl die ambitionierte Weltraumoper "Beyond Good & Evil 2" als auch das Piraten-MMO "Skull & Bones" kommen in Ubisofts Geschäftsbericht nicht vor. Bei "Skull & Bones" ist das besonders beunruhigend: Das Spiel wurde bereits mehrfach verschoben und sollte nach aktuellem Stand "nach März 2020" erscheinen. Sieht so aus, als erstrecke sich dieses "nach" noch etwas weiter in die Zukunft ...