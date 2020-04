Leaker: "Resident Evil 8" kommt 2021 – "Puristen werden es hassen"

Momentan zocken die meisten von Euch ja noch das Remake von "Resident Evil 3", doch natürlich wird auch "Resident Evil 8" irgendwann kommen. Laut eines Leakers ist das schon 2021 der Fall. Und ein paar kontroverse Details hat er auch schon für uns, die Fans der Reihe nicht unbedingt gefallen werden.

Vorweg: Alles, was der Leaker AstheticGamers aka Dusk Golem per Twitter über "Resident Evil 8" behauptet, sind bislang unbestätigte Gerüchte, zu denen sich Hersteller Capcom noch nicht geäußert hat. Eine gewisse Skepsis ist also angebracht, zumal sich auch seine Aussagen bezüglich eines "Silent Hill"-Reboots als nicht akkurat herausgestellt haben. Doch sollten seine Leaks zu "Resident Evil 8" stimmen, erwartet Fans der Serie wohl ein mittelgroßer Schock – denn der nächste Teil der Horrorspielreihe soll (mal wieder) alles anders machen.

Okkultismus, Wahnsinn und Ethan Winters

Die Seite VideoGamesChronicle hat laut eigenen Aussagen die Informationen von Dusk Golem bestätigen können. Demnach werde "Resident Evil 8" nächstes Jahr als Cross-Gen-Titel auf den Markt kommen, also für aktuelle Konsolen wie auch für die nächsten Modelle PlayStation 5 und Xbox Series X. Es soll wieder in Ego-Sicht sein und ein weiteres Mal Ethan Winters als Hauptfigur haben.

Aber dann kommen die Neuerungen: Sowohl in Sachen Story als auch Gameplay soll in Teil 8 alles anders sein. Der Plot drehe sich diesmal um Halluzinationen, Okkultismus und Wahnsinn, als Gegner seien mythische Kreaturen wie Werwölfe dabei.

"Resident Evil 8" sollte eigentlich was Anderes werden

Laut Dusk Golem sollte "Resident Evil 8" ursprünglich ein neuer Teil der "Revelations"-Nebenreihe werden, doch interne Tests des Prototypen seien so gut gewesen, dass daraus das nächste Spiel der Hauptreihe wurde.

"Revelations" umfasst zwei Spiele, die 2012 und 2015 erschienen und die auf vergleichsweise klassisches Gameplay setzten.