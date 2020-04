Lego Super Mario: Nintendo-Klötzchen sind ab August erhältlich

Lego und Nintendo gehen eine Partnerschaft ein. Der Klötzchen-Hersteller bringt ein spezielles "Super Mario"-Set heraus, das sogar interaktive Elemente haben wird. Jetzt gibt es endlich erste Bilder vom Nintendo-Set – und einen Release-Termin.

Das "Lego Super Mario 'Abenteuer mit Mario"-Starterset", so der komplette Name, enthält eine batteriebetriebene Mario-Figur, die über kleine LCD-Bildschirme in Augen, Mund und Bauch und einen verbauten Lautsprecher kommuniziert. Wenn Du Klötzchen-Mario zur Zielstange bugsierst und ihn dort mit Gumba und Bowser Jr. kämpfen lässt, verdienst Du virtuelle Münzen. Eine separat erhältliche App merkt sich Deine Punktzahl und lässt Dich neue Level designen.

Expansions sind schon angekündigt

Da das Mario-Set auf einem Videospiel basiert, sind bereits drei Erweiterungen angekündigt, die neue Elemente zum Basteln mit sich bringen. Zum einen das "Monty Maulwurf und Superpilz-Erweiterungsset". Und zum anderen ein Paket mit einer Piranha-Pflanzen-Wippe und ein Set, in dem Du gegen Bowser persönlich antrittst.

Natürlich lassen sich alle Elemente der Erweiterungspakete ganz nach Wunsch in bereits aufgebaute Sets integrieren – ist schließlich Lego.

Basteln ab Sommer

In Deutschland sollen die Mario-Sets am 10. August 2020 erscheinen. Wird der Lego-Mario ein Erfolg, wovon wir jetzt mal ausgehen, kommen sicherlich weitere Expansions. Denkbar sind auch Sets zu anderen bekannten Nintendo-Helden. So oder so: Bald wird gebastelt und gebaut!