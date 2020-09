Limitierte Nintendo Switch im "Fortnite"-Design ab Oktober erhältlich

"Fortnite"-Fans können den Battle-Royale-Shooter bald standesgemäß auf der Nintendo Switch spielen: Eine neue limitierte Edition der Konsole kleidet Joy-Cons, Dock und Bildschirm ins Design des Spiels und bringt ein paar digitale Goodies mit.

Die "Fortnite"-Sonderedition der Switch erscheint laut Nintendo Life am 30. Oktober in Europa. "Fortnite" ist auf dem Gerät vorinstalliert, sodass Du direkt nach dem Auspacken losspielen kannst. Enthalten sind außerdem das "Wildcat"-Bundle mit Switch-exklusiven Skins und Items sowie 2.000 V-Bucks.

Konsole & Joy-Cons in "Fortnite"-Optik

Die Konsole selbst ist eine Standard-Switch und unterscheidet sich nur optisch von nicht limitierten Versionen. Konkret bedeutet das: Sie kommt mit verzierten Joy-Cons in Blau und Gelb, die Rückseite des Bildschirms sowie das Dock zum Spielen am Fernseher sind mit Icons aus dem "Fortnite"-Universum bedruckt. Zu Preis und Zahl der verfügbaren limitierten Konsolen in Europa ist noch nichts bekannt.

"Fortnite" ist auch auf der Nintendo Switch äußerst beliebt und eines der am häufigsten aus dem Nintendo eShop heruntergeladenen Spiele. Die limitierte Konsole erscheint zudem zu einem interessanten Zeitpunkt im Lebenszyklus des Free-to-Play-Games: Aufgrund eines Rechtsstreits zwischen Entwickler Epic Games und Apple ist "Fortnite" derzeit nicht auf iOS-Geräten spielbar. Gut möglich, dass sich einige besonders hartnäckige Fans, die das Spiel bislang auf iPhone oder iPad gezockt haben, demnächst für eine Switch entscheiden.