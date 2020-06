Limitierte Xbox One X mit "Cyberpunk 2077" & erstem DLC ist erhältlich

Vor einigen Wochen kündigte Microsoft eine limitierte Xbox One X im "Cyberpunk 2077"-Look an. Nun ist das Konsolen-Schmuckstück erhältlich – zu einem erstaunlich günstigen Preis und inklusive Download-Codes für das Spiel und den ersten DLC zum Release.

Bis September müssen sich Fans gedulden, dann erscheint "Cyberpunk 2077" endlich. Ein Stück Hardware aus dem Universum des Rollenspiels kannst Du Dir schon jetzt unter den Fernseher stellen: Microsoft und CD Projekt Red haben die limitierte Xbox One X im Design des Spiels veröffentlicht.

Dickes Bundle für "Cyberpunk 2077"-Fans

Der Kaufpreis von 299 Euro wäre bereits allein für die optisch aufpolierte Xbox One X ein ordentlicher Deal – und das Bundle bietet noch einige Extras: Zusätzlich zur Konsole enthält es einen Controller, der im Design an Keanu Reeves' Charakter Johnny Silverhand angelehnt ist. "Cyberpunk 2077" liegt als Download-Code bei, der natürlich erst zur Veröffentlichung des Rollenspiels am 17. September 2020 gültig ist. Ebenfalls im Paket steckt die erste, noch unangekündigte Erweiterung zum Spiel, die zur Veröffentlichung ebenfalls als digitale Version auf die Konsole kommt. Ein Gratismonat für den Xbox Game Pass rundet das Bundle ab.

Lohnt sich eine Xbox One X noch?

Sammler und Hardcore-Fans von Cyberpunk werden sich über die "Cyberpunk 2077"-Xbox freuen. Ob sich der Kauf der Konsole so kurz vor Release der neuen Xbox Series X für andere Gamer lohnt, lässt sich dagegen nicht so leicht beantworten. In unserem Ratgeber zum Thema klären wir die Fakten.