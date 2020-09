"Marvel's Avengers": Aktueller Patch fixt über 1.000 Fehler

Der erste Patch für "Marvel's Avengers" hat etwas auf sich warten lassen, Crystal Dynamics war hinter den Kulissen aber alles andere als untätig: Über 1.000 Fehlerbehebungen und Verbesserungen stecken in dem Update für PC, Xbox One und PS4.

Mein persönliches Spielerlebnis mit "Marvel's Avengers" ist bisher durchwachsen: Das Game läuft auf dem PC im Grunde rund, aber in unregelmäßigen Abständen wird der Bildschirm schwarz – das Spiel stürzt komplett ab. Um so mehr habe ich mich über die Patch-Notes zum neuesten Update auf Version 1.3.0 gefreut: Die Entwickler versprechen verbesserte Stabilität sowie besseres CPU- und RAM-Management. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil der über 1.000 verschiedenen Bugfixes in dem Patch, der auf dem PC etwa 4,2 Gigabyte Speicher benötigt.

Bugfixes: Kaputte Missionen repariert, Aggressivität von Feinden neu ausbalanciert

Auch auf PS4 und Xbox One sollen Absturzursachen behoben sein, das gleiche gilt für Probleme mit Heldenfähigkeiten oder fehlerhaft eingefrorenen Spielfiguren und Missionen. Die Entwickler haben außerdem am Balancing herumgeschraubt und einige Aufträge verbessert oder repariert. Die Aggressivität von Gegnern wie Lasergeschützen und das Handling von Funktionen wie etwa Iron Mans Zielerfassung wurden angepasst.

Als nächstes kommen Gameplay-Verbesserungen und neue Features

Patch V 1.3.0 von "Marvel's Avengers" ist klar auf das Beheben von Fehlern ausgerichtet. Crystal Dynamics schreibt in den Patch-Notes, dass sich zukünftige Updates auf Gameplay-Verbesserungen und Feature-Wünsche der Community konzentrieren sollen. Wie ich bereits in meinem Test vermutete, wird sich das Spiel im Laufe der Zeit also noch stark verändern. Service-Games dieser Art zielen darauf ab, Spieler über Jahre bei Laune zu halten und sich ihren Spielgewohnheiten anzupassen.

