"Marvel's Avengers": Details zur Beta – Diese Helden sind spielbar

Square Enix hat in einem Livestream weitere Details zur "Marvel's Avengers"-Beta enthüllt und verraten, welche Superhelden Du dort spielen wirst. Neben dem Prolog sind auch zwei Einzelspieler-Missionen verfügbar, außerdem wurde der erste Character vorgestellt, der nach dem Launch per Update ins Spiel kommt.

Gleich vier Helden wirst Du in der Beta von "Marvel's Avengers" ausprobieren können: Iron Man, Hulk, Black Widow und Ms. Marvel. Jeder besitzt drei Fähigkeitenbäume, von denen aber nur einer in der Beta nutzbar ist. Allein der Prolog, in dem Du die Steuerung der Helden lernst, ist etwa 25 Minuten lang, berichtet Eurogamer. Dann folgen zwei Einzelspieler-Missionen, doch auch danach ist noch nicht Schluss.

Bereit für die Beta?

Empfehlung des Autors: Play "Marvel's Avengers": Start und Inhalte der Beta sind endlich bekannt

Nach Abschluss der beiden Missionen werden noch drei weitere Modi freigeschaltet: "HARM Rooms", "Warzones" und "Dropzones". Diese kannst Du entweder allein mit KI-Partnern spielen oder im Koop mit anderen Spielern. Wenn sich das nach einer spannenden Beta anhört, solltest Du Dir unbedingt folgende Daten notieren:

7. August : Vorbesteller der PlayStation-Version erhalten Zugang zur Beta.

: Vorbesteller der PlayStation-Version erhalten Zugang zur Beta. 14. August : Vorbesteller der Xbox- und PC-Versionen erhalten Zugang zur Beta, für PS4 startet die Open Beta.

: Vorbesteller der Xbox- und PC-Versionen erhalten Zugang zur Beta, für PS4 startet die Open Beta. 21. August: Die Open Beta ist auf allen Plattformen verfügbar.

Marvel's Avengers Jetzt kaufen bei

Hawkeye ist der erste Neuzugang der Avengers

Neben Infos zur Beta gab Square Enix auch bekannt, welcher Held nach dem Launch des Spiels als Erster zu den Avengers hinzustößt: der Meisterschütze Hawkeye. Hawkeye ist neben Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow und Ms. Marvel der siebte spielbare Charakter des Spiels. Nach dem Hawkeye-Update sollen aber noch viele weitere kostenlose Helden und Inhalte folgen, die die Story von "Marvel's Avengers" vorantreiben.