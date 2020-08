"Marvel's Avengers": Ist Spider-Man als PS4-exklusiver Held dabei?

PlayStation only: Spidey schwingt sich auf der PS4 durch "Marvel's Anvengers" – und nur dort, das hat ein Onlinehändler auf seiner Webseite behauptet. Die Info ist nicht ganz abwegig: Kürzlich gab Publisher Square Enix bekannt, einen Marketing-Deal mit Sony angeschlossen zu haben, der einige "Überraschungen für PlayStation-Spieler" bereithalte.

Entdeckt wurde der Hinweis von einem Reddit-Nutzer in einem britischen Onlineshop. In der Beschreibung des Games war zu lesen, dass Spider-Man "exklusiv für PS4" in "Marvel's Avengers" dabei sein werde. Mittlerweile hat der Händler die besagte Info wieder von der Webseite entfernt. Derzeit ist weder bekannt, ob er die Information direkt vom Publisher Square Enix erfahren hat, noch, ob sie korrekt ist.

Ein Exclusive, das für viel Ärger sorgen könnte

Ob Spider-Man tatsächlich in der PS4-Version von "Marvel's Avengers" mitmischt, wissen wir erst mit Sicherheit, wenn Publisher Square Enix die Info bestätigt. Aber es ist durchaus möglich, dass Spidey zu den angekündigten Überraschungen für PlayStation-Spieler zählt. Gleich einen ganzen Charakter konsolenexklusiv zu machen, ist aber ein riskantes Unternehmen. Schon kleinere Exklusivitäts-Deals haben häufig zu Shitstorms geführt.

Beispielsweise sorgen Sonys Exklusiv-Deals mit Activision, wonach einige Inhalte für "Call of Duty"-Games früher für die PS4 erscheinen, regelmäßig für Aufregung in der Community. Einen kompletten Charakter – dazu noch so einen beliebten Helden wie Spider-Man – nur in der der PS4-Version zur Verfügung zu stellen, könnte für großen Ärger und einen Boykott der Xbox-One- und PC-Version führen.

Hawkeye ist in jeder Version dabei

Ein weiterer Held neben Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow und Ms. Marvel ist dagegen für alle Versionen des Spiels bestätigt: Hawkeye ist der erste neue Held, der nach dem Launch des Spiels zu den Avengers hinzustößt. Und nach Hawkeye soll noch lange nicht Schluss sein. Square Enix plant, "Marvel's Avengers" sukzessiv um eine Menge zusätzlicher Helden und Inhalte zu erweitern.

