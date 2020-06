"Marvel's Avengers": Neue Trailer zeigen Story & jede Menge Gameplay

Square Enix und Crystal Dynamics haben neue Trailer und Gameplay-Videos zu "Marvel's Avengers" veröffentlicht. Das Third-Person-Adventure verspricht Emotion und Action satt.

Per Livestream hat Crystal Dynamics einen brandneuen Trailer geteilt, der bereits bekannte Informationen zur Story aufgreift und erstmals in bewegten Bildern erzählt. Durch die ungewollte Hilfe der Avengers wird ein tödliches Virus auf die Welt losgelassen, die Truppe zerschlägt sich daraufhin. Ein Konzern namens Advanced Idea Mechanics, kurz AIM, übernimmt praktisch die Herrschaft.

In dieser Welt entdeckt Avengers-Fan Kamala Khan langsam seine Fähigkeiten und macht sich auf die Suche nach den zerstreuten Helden. Kamala gerät dabei kurzzeitig in die Fänge von M.O.D.O.K., die Kurzform von "Mental Organism Designed Only for Killing". Der Schurke feierte 1967 in den Marvel Comics seine Premiere und wird im Game zum Mastermind hinter AIM und deren gefährlichen Robotern.

Gameplay zeigt einzelne Helden und Mehrspielermodus

Zudem haben der Entwickler und der Publisher Einblicke in die Spielmechaniken des spielbaren Charakters Thor gegeben. Im Spiel wirst Du mit dem Fortschreiten der Kampagne spezielle Einzelspieler-Missionen freischalten, um die Avengers aufzuleveln. Dabei stehen jeweils der einzelne Held, sein Charakterdesign und seine Moves im Fokus.

Je höher Du den Charakter levelst, desto mehr Fähigkeiten schaltest Du für ihn frei. Er lässt sich dadurch personalisieren und relativ gut auf Dein Spielverhalten abstimmen. Natürlich kannst Du sämtliche Avengers spielen und so alle Deine Favoriten durch die packende Story führen.

Einen Trailer zum Mehrspieler-Modus "War Zone" gibt es ebenfalls. Im Koop-Modus können drei Spieler gemeinsam gegen böse Bots von AIM kämpfen und ihr Können im Team unter Beweis stellen.