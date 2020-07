"Marvel's Avengers": Start und Inhalte der Beta sind endlich bekannt

"Marvel's Avengers" bekommt endlich die Beta-Version, die Entwickler Crystal Dynamics bereits auf der E3 2019 versprochen hatte: Bereits nächsten Monat können Gamer auf verschiedenen Plattformen das Spiel testen.

Crystal Dynamics hat im Interview mit IGN verraten, dass sich Gamer schon bald auf die Beta-Version von "Marvel's Avengers" freuen können. Der offizielle Fahrplan für die Verteilung:

7. August : Vorbesteller der PlayStation-Version erhalten Zugang zur Beta

: Vorbesteller der PlayStation-Version erhalten Zugang zur Beta 14. August : Vorbesteller der Xbox- und PC-Versionen erhalten Zugang zur Beta, für PlayStation startet die Open Beta

: Vorbesteller der Xbox- und PC-Versionen erhalten Zugang zur Beta, für PlayStation startet die Open Beta 21. August: Die Open Beta ist auf allen Plattformen verfügbar

War Table am 29. Juli mit mehr Details

Was die "Marvel's Avengers"-Beta an Content bietet, ist noch nicht ganz klar. Creative Director Shaun Escayg hat aber ein paar Inhalte verraten: Teile der Kampagne, Koop-Missionen, Aufleveln der einzelnen Helden und erste Begegnungen in War Zone und Drop Zone sind am Start. Wie das genau ausgestaltet ist, erklärt Crystal Dynamics in einem weiteren Termin, einem neuen War Table am 29. Juli.

So viel sei verraten: Die Beta soll einen guten ersten Eindruck vom Game und seinem Aufbau vermitteln. Laut Escayg werden Spieler "das meiste, das sie im Full Game spielen, auch in der Beta erleben können". Große Überraschungen oder Änderungen, vor allem in der Kampagne, sind demnach nicht mehr zu erwarten. Trotzdem bleibt es spannend – immerhin bildet die Beta nur einen Bruchteil des gesamten Games ab.

