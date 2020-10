"Marvel's Spider-Man": Auf der PS5 sieht Peter Parker ganz anders aus

Auf der PS5 erhält "Marvel's Spider-Man" eine ganze Reihe an grafischen Erweiterungen. Sony hat sie nun im PlayStation-Blog näher vorgestellt – und viele Fans mit einer ganz bestimmten "Verbesserung" offenbar auf dem falschen Fuß erwischt.

Das angekündigte Remaster von "Marvel's Spider-Man" bekommt auf der PS5 einen neuen Look. Neben aufwendig verbesserter Grafik und neuen Spider-Man-Anzügen hält das Spiel eine besondere Veränderung bereit: Peter Parkers Gesicht wurde durch das eines anderen Darstellers ersetzt. Nach irritierten Reaktionen von Fans im Netz (haha, Netz) äußert sich Entwickler Bryan Intihar via Twitter zu den Gründen für die Veränderung.

Neues Gesicht von Peter Parker passt besser zur Animation des Sprechers

Demnach sei das neue Gesicht notwendig gewesen, um die Animationen im Remaster von "Marvel's Spider-Man" besser an das Motion Capturing des Sprechers Yuri Lowenthal anzupassen. Der wiederum gab in einem Tweet seinen Gesichtsknochen die Schuld an der Verwirrung. Das Gesichtsmodell von Peter Parker im Originalspiel stammte vom Darsteller John Bubniak, es wurde nun gegen Aufnahmen von Ben Jordan ausgetauscht. Die stärkere Ähnlichkeit zu "Spider-Man"-Filmschauspieler Tom Holland ist offenbar reiner Zufall.

Raytracing und gesteigerte Performance: PS5-Power für "Marvel's Spider-Man"

Im Blogbeitrag hat Sony auch die weiteren Veränderungen in der Grafik von "Marvel's Spider-Man" für die PS5 vorgestellt. Deutlich verbesserte Reflexionen und Schatten, ein von Grund auf neu erstelltes Stadtbild und die höhere Bildwiederholrate sollen das Remake zu einem Next-Gen-Erlebnis machen, das auffällig anders aussieht als auf der PS4. Wie kürzlich bekannt wurde, erhalten Besitzer des Originalspiels das Remake allerdings nicht kostenfrei. Es ist nur als Teil der "Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition" für die PS5 zum Vollpreis erhältlich.