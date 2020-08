"Marvel's Spider-Man: Miles Morales" bringt ganz neue Spidey-Skills

Es gibt neue Infos zu "Marvel's Spider-Man: Miles Morales". In einem Interview hat Brian Horton, Creative Director des Spiels, Details zur Story rund um den Hauptcharakter Miles Morales enthüllt. Außerdem verriet er, dass der neue Spider-Man einige Fähigkeiten besitzen wird, über die Peter Parker nicht verfügt.

Aus vorherigen Berichten wissen wir bereits, dass es sich bei "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" um ein eigenständiges Spin-off handelt, das ein wenig kürzer als "Marvel's Spider-Man" für die PS4 sein wird. In einem Interview mit Entertainment Weekly hat Brian Horton nun erklärt, dass dank der komprimierten Story eine viel emotionalere Geschichte als im Vorgänger erzählt werde.

Eine kompaktere und emotionalere Story

Der Charakter Miles Morales wurde schon im Vorgänger "Marvel's Spider-Man" eingeführt. Ein Ereignis am Ende des Spiels deutete bereits an, dass die Geschichte des Jungen nicht zu Ende ist. "Wir schließen die Story um das Erwachsenwerden des Helden in unserem Spiel ab. Es ist eine komplette Story", so Horton im Interview. Und er führt aus: "Als wir mit der Ausarbeitung der Geschichte starteten, haben wir gemerkt, dass wir mit einem kompakteren Storytelling-Stil eine sehr emotionale Geschichte erzählen können, die diesem Charakter [Miles Morales] gerecht wird."

Miles Morales spielt sich anders als Peter Parker

Horton versicherte außerdem, dass Miles Morales keine simple Kopie von Peter Parker mit lediglich verändertem Charaktermodell sei. Miles werde "sein ganz eigener Spider-Man" sein und eigene Animationen, Bewegungen, Mechaniken sowie eigene Fähigkeiten wie Bioshock und Unsichtbarkeit besitzen.