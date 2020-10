"Marvel's Spider-Man: Miles Morales": Gameplay-Video & neue Details

Für viele Fans ist "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" das erste neue Spiel, das sie auf der PS5 spielen wollen. Neue Infos und Gameplay heizen die Vorfreude auf das Superhelden-Game nun weiter an. Ein Video zeigt den ersten Bosskampf im Spiel.

Eine ausführliche Preview zu "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" des US-Magazins Game Informer (via Videogames Chronicle) verrät uns neue Details zum Open-World-Abenteuer im Marvel-Universum. Die vorgeführte Demo glänzt in technischer Hinsicht: Auf der PS5 gibt es in dem Spiel keinerlei Ladezeiten, selbst bei Schnellreisen durch die Stadt. Die Spieler können sich zwischen einem Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde oder dem Fidelity-Modus entscheiden, der 30 FPS und Raytracing-Effekte bietet – die Auflösung erstrahlt bei beiden Modi in nativem 4K.

Venom-Aktionen ermöglichen Miles Morales neue Attacken

Ein Wisch auf dem Touchpad öffnet im Spiel das Smartphone von Miles, dort hat er über eine App Zugriff auf Map und Missionsfortschritt. Bei gedrückter L1-Taste kann man in "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" spezielle Venom-Angriffe auslösen, durch die sich das Spiel deutlich anders anfühlen soll als "Marvel's Spider-Man" für PS4. Die Venom-Aktionen lassen Miles aufblitzen und glühen, zum Beispiel stehen ihm ein sehr hoher Venom-Sprung und ein geladener Faustschlag zur Verfügung.

Auch Peter Parker ist in "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" mit dabei

Ein kurzes Video zeigt Miles Morales in Aktion – im Kampf gegen den ersten Boss sehen wir einige seiner Venom-Fähigkeiten, etwa den Venom-Schlag. Sein Gegner ist Rhino, der bereits in "Marvel's Spider-Man" bekämpft werden musste. Auch Peter Parkers Geschichte wird in dem neuen Teil weitererzählt, er ist aber nicht spielbar. Dem Bericht zufolge wirken die Schauplätze, in denen sich Bosskämpfe abspielen, deutlich größer und aufwendiger gestaltet. Auch die Lichteffekte und Spiegelungen durch die Raytracing-Fähigkeit der PS5 seien eindrucksvoll.