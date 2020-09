Mega-Update! "No Man's Sky" ist jetzt größer, schöner & hat Sandwürmer

Entwickler Hello Games hat ein weiteres riesiges Update für das Weltraum-Abenteuer "No Man's Sky" veröffentlicht. Das "Origins"-Update verändert das komplette Spiel: Es gibt neue Planeten, Flora und Fauna wurden erweitert, ein neues Wettersystem wurde integriert und es gibt jetzt sogar gewaltige Sandwürmer.

Kaum zu glauben, dass das "Origins"-Update von "No Man's Sky" kostenlos ist: Das Entwickler-Team hat beinahe das komplette Game überarbeitet, mit neuen Inhalten gespickt und zudem noch an einigen Stellen die Grafik aufpoliert. Von Nutzern generierte Inhalte sind aber nicht von den Änderungen betroffen. All Deine Kreationen sollten also noch genau so aussehen wie vor dem Update.

Ein Blick in die Patch Notes auf der offiziellen Seite lohnt sich, Du solltest aber genug Zeit mitbringen, denn die Liste ist lang. Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Neuerungen liest Du hier.

Das ist alles neu im "Origins"-Update von "No Man's Sky"