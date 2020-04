Mehr "Cyberpunk 2077"-Zubehör für die Xbox, Controller nun erhältlich

Microsoft und CD Project Red kooperieren – und das beschränkt sich nicht auf eine Konsole und einen Controller im "Cyberpunk 2077"-Look: Gestern enthüllte Microsoft auch eine externe Festplatte und ein Gaming-Headset im dystopischen Cyperpunk-Design. Und: Der Controller ist bereits erhältlich.

Auf Xbox Wire hat Microsoft zusätzliches "Cyberpunk 2077"-Zubehör für die Xbox One und weitere Features der Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition enthüllt. Die Konsole wird unterschiedliche glühende Elemente, leuchtende Panele und Farbwechsel-Effekte bieten sowie über eine 1 TB große Festplatte verfügen. Insgesamt kommen nur 45.000 Exemplare der limitierten Edition in den Handel. Die Konsole soll im Juni 2020 erscheinen und wird einen digitalen Downloadcode für "Cyberpunk 2077" sowie den Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition enthalten. Der Preis für das Bundle ist bisher unbekannt. Weitere Infos zur Special Edition sollen in den kommenden Wochen folgen.

Seagate Game Drive & Gaming-Headset im Cyberpunk-Design

Weiterhin präsentierte Microsoft ein Seagate Game Drive im "Cyberpunk 2077"-Design. Die externe Festplatte für die Xbox One ist im typischen blau-gelben Farbschema des Spiels gehalten und in den Größen 2 und 5 TB erhältlich. Die kleinere Festplatte kostet rund 100 Euro, die 5-TB-Variante etwa 160 Euro. Beide Versionen lassen sich bereits bei teilnehmenden Händlern vorbestellen.

Außerdem wird es das Headset Arctis 1 Wireless Xbox Cyberpunk Edition Johnny Silverhand geben. Neben einem coolen Design bietet das Headset eine stabile 2,4-GHz-Funkverbindung mit niedriger Latenz, ein abnehmbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung und einen stahlverstärkten Kopfbügel. Das stark limitierte Gaming-Headset ist ab sofort für rund 130 Euro erhältlich.

Controller ab sofort erhältlich

Wer den Release des Bundles Cyberpunk 2077 Limited Edition nicht mehr erwarten kann, kann sich zumindest schon den Xbox-Controller im abgegriffenen Cyberpunk-Look nach Hause holen. Der Controller hat ein kybernetisches Design und lässt sich an allen Xbox-One-Modellen sowie PCs, Tablets und Smartphones verwenden.