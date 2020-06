Mehr Feinschliff: "Cyberpunk 2077"-Release erneut verschoben

Für viele Fans ist "Cyberpunk 2077" der wichtigste Release des Jahres. Damit das Rollenspiel den hohen Erwartungen auch gerecht wird, verschiebt das polnische Studio CD Projekt Red die Veröffentlichung erneut um etwa zwei Monate.

"'Bereit, wenn es fertig ist' ist für uns nicht nur eine Phrase", begründen die Entwickler von "Cyberpunk 2077" die Verschiebung. CD Projekt Red will das Open-World-RPG anstatt am 17. September nun erst am 19. November veröffentlichen, wie das Studio in einem Statement bei Twitter verkündet. Inhalte und Gameplay wären soweit fertig, es sei allerdings noch eine Menge Feinschliff nötig, damit im Spiel am Ende alles glatt läuft.

Bugs & Balancing: Noch nicht genügend Feinschliff

Im Statement heißt es dazu: "Die Quests, die Zwischensequenzen, die Fähigkeiten und Gegenstände; alle Abenteuer, die Night City zu bieten hat – alles ist drin. Aber bei solch einer Fülle von Inhalten und komplexen Systemen, die miteinander verwoben sind, müssen wir alles sorgfältig durchgehen, Spielmechaniken ausbalancieren und viele Fehler ausmerzen." Mit "Cyberpunk 2077" will das polnische Studio Spielern eine detaillierte Open World mit enormer Entscheidungsfreiheit eröffnen.

Zweite Verschiebung für "Cyberpunk 2077"

Es handelt sich bereits um die zweite Verschiebung von "Cyberpunk 2077", das ursprünglich am 16. April erscheinen sollte. Noch im April war das Studio zuversichtlich, den September-Termin trotz Corona-Krise halten zu können. Für das Team von CD Projekt Red wird die zusätzliche Zeit nicht zwangsweise zu entspannterem Arbeiten führen. Studioleiter Adam Kicinski gab bereits bei der vorherigen Verschiebung an, dass sich sogenannter "Crunch", also deutliche Überstunden für die Mitarbeiter, bei der Produktion kaum vermeiden ließe. Die Spieler dürfen sich am Release-Tag dafür auf ein noch besseres Produkt freuen.

Am 25. Juni sollen weitere Details zu "Cyberpunk 2077" in einem Livestream präsentiert werden.