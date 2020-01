"Metro Exodus": Zweite Erweiterung "Sam's Story" erscheint im Februar

"Metro Exodus" bekommt noch einmal Zuwachs: Der DLC "Sam's Story" erzählt eine neue Geschichte in der Welt des postapokalyptischen Ego-Shooters – aus der Perspektive des US-Amerikaners Sam.

Wer den Expansion Pass für "Metro Exodus" gekauft hat, freut sich bald über neue Singleplayer-Inhalte im russischen Ödland: Die zweite und letzte Story-Erweiterung "Sam's Story" erscheint am 11. Februar und lässt Dich die Abenteuer des US-Marines Sam erleben.

Auf Artjoms Spuren durch Wladiwostok

In einer Pressemitteilung erklärt Publisher Deep Silver, was Spieler von "Metro Exodus" erwartet: Sam begibt sich auf die Spuren von "Metro Exodus"-Protagonoist Artjom, erkundet von der Dampflok Aurora aus das verwüstete Wladiwostok, hält nach Lebenszeichen seines Vaters Ausschau und versucht, einen Weg zurück in die USA zu finden.

Für die Spieler bedeutet das:

ein zusätzlicher Sandbox-Survival-Level

neue Charaktere

neue Waffen

neue Mutanten

Der Expansion Pass zu "Metro Exodus" erhält neben "Sam's Story" auch den DLC "The Two Colonels", der im August 2019 erschienen ist. Die Erweiterung ist auch einzeln erhältlich, dies wird wohl auch bei "Sam's Story" der Fall sein.