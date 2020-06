Microsoft erklärt, was "Optimiert für Xbox Series X" bedeutet

Die Xbox Series X wird gegenüber der Xbox One einiges an Performance und Grafikleistung zulegen. Und das wird auch speziellen Spielen zugutekommen. Microsoft hat nun erklärt, was es mit dem Badge "Optimiert für Xbox Series X" auf sich hat.

Spiele, die speziell für die Next-Gen-Konsole programmiert wurden, werden mit dem Badge "Optimiert für Xbox Series X" gekennzeichnet. Hier sollen Gamer ein besseres Spielerlebnis erwarten können, denn die Games werden die volle Leistung der Konsole ausreizen. Das bedeutet konkret:

Die Ladezeiten der Spiele sind außergewöhnlich kurz – laut Microsoft gibt es nahezu gar keine mehr.

Die Grafik wird merklich besser sein als bei der Xbox One.

Stabile Framerates von bis zu 120 FPS sorgen für besonders flüssiges Gameplay.

DirectX Raytracing sorgt für realistische Darstellungen, Reflexionen und Lichteffekte.

Spiele werden gezielt für die Series X entwickelt oder angepasst

Microsoft erklärt, dass diese Vorteile bei Spielen wie "Halo Infinite" schon während der Entwicklung der Games entstehen. Andere Spiele wie "Gears 5" wurden für die jetzige Xbox One programmiert und werden dann später für die Series X überarbeitet.

Bereits jetzt hat Microsoft einige Games genannt, die mit dem Badge "Optimiert für Xbox Series X" auf den Markt kommen werden:

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chivalry 2

Chorus

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Gears 5

Halo Infinite

Hitman 3

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

Outriders

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

FIFA 21

Bis zum Launch der Konsole dürften aber noch einige Titel hinzukommen. Die Xbox Series X soll Ende 2020 erscheinen.