"Microsoft Flight Simulator" hebt auch in VR und bei Steam ab

Startbahn frei für den "Microsoft Flight Simulator"! Microsofts Flugsimulation erscheint nicht nur im Windows Store und Xbox Game Pass, sondern auch auf Steam. Außerdem bestätigt Microsoft, dass Unterstützung für VR-Headsets nachgeliefert wird.

Dass der "Microsoft Flight Simulator" auch auf Steam erscheint, ist ein wenig überraschend. Microsoft ist selbst Publisher des Spiels ist und könnte die Veröffentlichung problemlos auf eigene Plattformen beschränken. Allerdings dürften deutlich mehr PC-Gamer ihre Spiele auf Steam als im Windows Store kaufen – da nimmt das Unternehmen die Steam-Gebühren wohl gern in Kauf. Ob der "Microsoft Flight Simulator" auch auf anderen Plattformen wie GOG oder im Epic Games Store erscheint, ist nicht bekannt.

Hobby-Piloten mit VR-Brille dürften sich auch über die Virtual-Reality-Unterstützung freuen, die das Flugerlebnis noch realistischer machen soll. Wie Eurogamer berichtet, wird der "Microsoft Flight Simulator" zum Start allerdings nur ein VR-Headset unterstützen: das Reverb G2 von HP. Laut Producer Jorg Neumann sollen später aber weitere Headsets dazukommen. "Wir starten mit [HP]. Bei den anderen müssen wir noch etwas mehr Arbeit investieren. Ich meine, wir bringen es auf alle Geräte – zumindest die üblichen. Aber das dauert ein paar Monate." Später dürften also auch Oculus-Brillen sowie HTC-Modelle unterstützt werden.

Der VR-Support soll als kostenloses Update für den "Microsoft Flight Simulator" erscheinen. In der aktuell laufenden Beta wird außerdem Track IR, eine Methode zum Erfassen der Kopfbewegungen des Spielers zur Kamerasteuerung, getestet.

Release

Der "Microsoft Flight Simulator" erscheint am 18. August 2020 für PC. Später in diesem Jahr sollen Versionen für Xbox One und Xbox Series X folgen