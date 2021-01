Microsoft fragt Xbox-Besitzer: Wollt ihr einen Controller wie die PS5?

Microsoft hat in den USA einigen Käufern der Xbox Series X und Series S eine Umfrage zugeschickt. Das Unternehmen möchte wissen, ob die Gamer mit ihren Konsolen zufrieden sind. Interessanterweise taucht dort auch die Frage auf, ob sich Xbox-Fans auch Features des PS5-Controllers wünschen.

Wie TechRadar berichtet, klappert Microsoft in der Umfrage größtenteils ein Standardrepertoire an Fragen ab. Es geht um die Qualität der Konsolen, die Zufriedenheit der Käufer, die Geschwindigkeit und so weiter. Zwei Fragen stechen aber aus dem Fragenkatalog heraus. Microsoft wollte von Nutzern erfahren, ob die Konsolen ein Next-Gen-Feeling bieten und ob sich die Xbox-Gamer ähnliche Features wie beim Dualsense-Controller der PlayStation 5 wünschen.

DualSense-Controller vermittelt mehr Next-Gen-Feeling

Mit den beiden Fragen will sich Microsoft wohl ein Stimmungsbild zu einem der Kritikpunkte der Xbox Series X einholen. Allgemein kam die neue Konsole zwar gut bei Fans und Kritikern an. Viele Gamer sind aber der Meinung, dass sich die PS5 mehr nach Next-Gen anfühlt als die Xbox Series X. Der Hauptgrund dafür ist der DualSense-Controller, der mit seinem haptischen Feedback und adaptiven Triggern eine frische Gaming-Erfahrung bietet.

Microsoft hat sich bei der Konzeption der Xbox Series X und Series X vor allem auf die Leistung der Konsolen konzentriert. Am Xbox-Controller haben die Hardware-Ingenieure nur minimale Änderungen vorgenommen. Einige Xbox-Zocker scheinen deshalb neidische Blicke auf den PS5-Controller zu werfen. Wie viele das sind, will Microsoft nun anscheinend mit per Umfrage ermitteln.

Plant Microsoft einen neuen Controller mit mehr Features?

An dem Umstand, dass der neue Xbox-Controller keine innovativen Features bietet, kann Microsoft jetzt nichts mehr ändern. Sollte bei der Umfrage allerdings herauskommen, dass sich ein Großteil der Spielerschaft ähnliche Features wie beim Dualsense-Controller der PS5 wünscht, könnte das Unternehmen einen verbesserten Controller mit neuen Funktionen nachliefern. Vielleicht ist ja sogar schon ein neuer Xbox Elite Wireless Controller mit coolen Features in der Planung.

